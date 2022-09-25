البابطين: الشركة تواصل تسريع ريادتها الرقمية بما يتماشى مع رؤيتها بعالم متصل رقمياً

نسعى لترسيخ مكانتنا في القطاع الرقمي بتعزيز القيمة للعملاء والارتقاء بأسلوب حياتهم الرقمي



إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانتها الريادية في عالم الاتصالات، تواصل Ooredoo الكويت، قيادة مسار التحول الرقمي لعملائها بالإضافة إلى سعيها لتحقيق التطوير المستمر بهدف إثراء تجارب العملاء عبر منتجات وخدمات رقمية تنسجم مع أنماط الحياة الجديدة.



وعليه، وكعادتها السنوية تتألق Ooredoo الكويت في حفل إطلاق أجهزة iPhone14 Pro وiPhone14 Pro Max، حيث طرحت الشركة عروضا حصرية بهذه المناسبة.



وقد انطلقت فعاليات الحفل يوم الخميس الماضي، واستمرت على مدى 3 أيام في برج Ooredoo بقلب العاصمة، حيث شهد الحدث حضور حشد كبير من العملاء ومحبي أجهزة iPhone، الذين شعروا بتجربة عميل فريدة من نوعها حيث تمت عمليات البيع بوقت قياسي من دون انتظار بالاضافة الى خدمة إيصال الأجهزة بنفس اليوم، ونظرا للإقبال الشديد قامت الشركة بتمديد عروضها لأيام إضافية.



وكان للحماس موعد مع حفل الإطلاق الأكبر في البلاد، حيث استقبل برج Ooredoo في قلب مدينة الكويت، آلاف العملاء ومحبي التكنولوجيا والهواتف الذكية وبالتحديد أجهزة iPhone، الذين حرصوا على التواجد في المقر الرئيسي للشركة من الساعة السادسة مساء للاستفادة من العروض الحصرية والأقوى في البلاد.



وقد وفرت الشركة الجهاز الجديد مع باقات شامل برو بأسعار تنافسية ومزايا فريدة، وكذلك عروض أكثر قوة وتميزا تم تخصيصها أيضا لباقات النخبة لعملاء بنك الكويت الوطني وأعضاء بطاقة الواحة من هدايا مجانية مذهلة منها تذاكر لحضور مباريات بطولة كأس العالم 2022 المنتظرة والمقامة في دولة قطر، كونها مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا للبطولة.



ومن المقرر أن تقام البطولة ابتداء من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022، حيث ستكون أول بطولة كأس عالم تقام في العالم العربي، ما يجعل منه حدثا فريدا من نوعه.



وإلى جانب الإقبال والحضور الكبير، شهد الحفل حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام والفنانين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ونقل الحدث مباشرة عبر أثير أهم المحطات الاذاعية الكويتيـة 360FM وMarina FM.



كما احتضن الحفل مجموعة متميزة من المطاعم والمقاهي بالتعاون مع تطبيق V-Thru وكذلك وسائل الترفيه المميزة التي حققت أعلى المعايير وفاقت توقعات العملاء لتضمن بذلك راحتهم وحصولهم على تجربة هي حقا فريدة من نوعها ومفاجأتهم بجوائز قيمة.



وشهد الحفل أيضا مشاركة العديد من الشركات والجهات الكبرى في الكويت التي قدمت عروضا حصرية فريدة من نوعها مثل: الاولى للوقود، وشركة فالكون، المملوكة من قبل شركة New Market الرائدة في البلاد والمنطقة في تقديم أحدث الخدمات والتكنولوجيا المختصة بالطائرات الدرون DJI، وCAVARATY، وشركة السور لتسويق الوقود (ألفا للوقود) ومستشفى السيف، بالإضافة إلى Bang & Olufsen، شركة إلكترونيات عالمية.



وشهدت الفقرات الترفيهية مشاركة كبيرة من الحضور ولاقت استحسانا كبيرا من كل المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بالفرقة الموسيقية والمتحف المخصص لعرض جميع فئات أجهزة iPhone منذ بداية إصدارها الى الآن وجميع الفعاليات الاستثنائية التي نظمتها الشركة، من مسابقات وألعاب افتراضية جديدة من نوعها يربح من خلالها الفائزون تذاكر لمباريات كأس العالم بالاضافة الى عروض وخدمات تؤكد ريادتها وتفوقها والتي تعكس دائما تميز ما تقدمه Ooredoo.



وتواصل الشركة قيادة مسار التحول الرقمي لعملائها انطلاقا من استراتيجيتها للسوق المحلي لتكون مشغل الاتصالات الرقمي المفضل لدى العملاء وسط عالم مترابط رقميا.



وتعليقا على الحدث، قال الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «يأتي هذا الحفل الأكبر في البلاد في وقت تواصل فيه الشركة تسريع ريادتها الرقمية بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها في إحداث تغيير إيجابي في حياة العملاء وسط عالم متصل رقميا، حيث يبقى التميز في خدمة العملاء وتلبية تطلعاتهم حجر أساس في رحلة استمرارية تحقيق الريادة لشركة Ooredoo».



وأضاف البابطين، قائلا: نسعى دائما إلى ترسيخ مكانتنا في قطاع الاتصالات الرقمية من خلال تعزيز القيمة للعملاء والارتقاء بأسلوب حياتهم الرقمي. لذلك، نحرص من خلال عروضنا ومنتجاتنا بالإضافة إلى شراكاتنا مع شركات مرموقة تحقق التناغم مع طموحاتنا المستقبلية لنكون مشغل الاتصالات الرقمي المفضل والخيار الأمثل للعملاء.



كما احتفلت شركة Ooredoo الكويت للعام الثاني على التوالي بشراكتها الاستراتيجية مع بنك الكويت الوطني، البنك الرائد في الكويت والمنطقة، بشراكة استراتيجية جديدة، منحت بموجبها عملاء الخدمات المصرفية الخاصة للبنك مجموعة من المميزات شملت أولوية الحصول على هاتف iPhone 14 Pro أو iPhone14 Pro Max الجديد في المقر الرئيسي للشركة، برج Ooredoo.



ومن ضمن الشراكات الناجحة التي حققتها Ooredoo الكويت، تعاونها مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث منحت بموجبها عملاء Ooredoo تذاكر مجانية إلى مختلف الوجهات ضمن مسابقات شيقة أقيمت خلال الحفل، وخلال الحفل، توجهت Ooredoo بالشكر الكبير لجميع الشركات المساهمة التي كانت إضافة رائعة للحفل.