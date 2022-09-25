يواصل بنك وربة مبادرته الأولى من نوعها «رعاية» لدعم الموظفين الموهوبين ومساندتهم لتحقيق أهدافهم الشخصية بعيدا عن الجانب الوظيفي، حيث تم اختيار مجموعة من الموظفين ودعمهم على المستويين المادي والمعنوي لتحقيق طموحاتهم.



وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم: هذه المبادرة تأتي ضمن سعينا الدائم لخلق بيئة عمل إيجابية في بنك وربة، وجعل البنك علامة فارقة في القطاع المصرفي من حيث الاهتمام بتجارب الموظفين ورفع مستوى الرضا الوظيفي، حيث سيتم التركيز هذا العام على بعض المواهب في المجالات الخاصة بالصحة والرياضة، والعلوم التقنية، إضافة إلى مهارات التصوير والفنون، وسيتم لاحقا إدراج مزيد من المجالات التي تحظى باهتمام موظفي بنك وربة.



وأردف قائلا: الاهتمام بالجانب الآخر من حياة الموظف وتطويره في الجوانب التي تشكل أهمية بالنسبة له لا يقل أهمية عن تطويره في مجال العمل، كما يعتبر الاهتمام بالجانب الشخصي للموظف من الأمور الحيوية التي تعزز الولاء الوظيفي والانتماء وتشكل قيمة مضافة للمزايا التي يوفرها البنك لموظفيه.



وتأتي هذه الجهود ضمن مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه موظفيه، كما يعتبر الموظف عثمان أحمد البديوي هو أول موظف يقع عليه الاختيار لتعزيز موهبته في التصوير الفوتوغرافي عبر تصوير مراحل هجرة الحيوانات البرية في كينيا خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي، حيث رعاه البنك في رحلته على أن يشارك في المسابقات المحلية والإقليمية المقبلة في الصور الاحترافية التي تم التقاطها أثناء رحلته، كما تمت تغطية الرحلة بشكل كامل عبر منصة انستغرام، وسيحرص البنك خلال العام الحالي على تحقيق رغبات ما لا يقل عن 10 موظفين، وذلك لتنمية مهاراتهم الاحترافية وتعزيزها.



وفي نفس السياق، قدم الموظف عثمان البديوي لوحة تذكارية بعد عودته من رحلة التصوير يخص إحدى التقاطاته الاحترافية في مجال التصوير، وأهداها الى البنك بحضور الرئيس التنفيذي شاهين الغانم، وأنور الغيث نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة بالبنك.



وقال البديوي: لقد كانت التجربة رائدة، وقد حقق البنك أحد أبرز طموحاتي في مجال اهتمامي.

وأضاف: إن مثل تلك الرعايات تزيد إيمان الموظف بالإبداع، وذلك بعد اهتمام جهة العمل وتقديمها الرعاية له بعيدا عن اعتبارات العمل الأساسية.