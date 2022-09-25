أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن إطلاق خدمة التداول بالهامش، وهي خدمة مقدمة للعملاء الراغبين في الاقتراض بهدف تحسين الأرباح عبر الرفع المالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص «المركز» على تقديم خدمات ومنتجات استثمارية متنوعة لعملائه، وإثراء السوق الكويتية.

وتعد هذه الخدمة ضمن سلسلة التطورات التي أطلقها «المركز»، والتي تعزز سجله الحافل وريادته في قطاع الخدمات المالية، وخبرته الطويلة في السوق الكويتي، ومعرفته المتعمقة به.



ويمكن للعميل فتح محفظة الهامش إما من خلال التحويل النقدي أو من خلال تحويل أسهم يملكها مسبقا إلى المحفظة، ليقوم «المركز» بتمويل العميل بالقيمة المناسبة. وتتم إدارة محفظة الهامش من قبل العميل للتداول في أسهم مجموعة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت.



ويوفر «المركز» قنوات ملائمة للتواصل مع فريق عمل متخصص في عمليات البيع والشراء، لضمان تنفيذ متطلبات العميل الخاصة بالمحفظة بشكل سلس وتقديم الدعم اللازم، إلى جانب الخدمات المتكاملة التي يقدمها «المركز» لعملائه.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال فهد الرشيد نائب رئيس، أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسعى «المركز» دوما لتلبية متطلبات العملاء. وتستقطب هذه الخدمة شريحة جديدة من العملاء الذين يسعون لتعزيز أرباحهم.

ولا شك أن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت كان لهم دور مهم في تطوير الأدوات الاستثمارية وإثراء السوق، من خلال تشجيعهم المستمر للمؤسسات المالية لتقديم خدمات جديدة. وفي هذا السياق، سيطلق «المركز» المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية في الفترة القريبة القادمة.