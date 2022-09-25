احتفلت شركة ماكفم للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات جريت وول موتورز وشركة تابعة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، بوصول علامة «TANK» الراقية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات إلى الكويت مع طرح سيارة «TANK300».



وتعد «تانك» علامة تجارية عالمية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة طرحتها مجموعة جريت وول موتورز استجابة للطلب العالمي المتزايد على سيارات فاخرة وقوية للقيادة على الطرقات الوعرة.



وتتميز «TANK300» بكونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة وذكية حائزة على جوائز عديدة، وهي مدعومة بقدرات شركة جريت وول موتورز التي تركز على الابتكار بناء على البحث والتطوير المكثف.



كما تتمتع سيارة «TANK300» بمقصورة خالية من الضوضاء، ومجموعة تروس منخفضة المدى، وأقفال تفاضلية إلكترونية أمامية وخلفية، وأنظمة دعم للسرعة والمرور مع خاصية Tank Turn المميزة التي تسمح للسيارات بالدوران حول نفسها، ونظام الزحف، وقد باتت اليوم متاحة لعشاق السيارات الحديثة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الكويت.



تجربة عميل جديدة



وتعليقا على طرح سيارة «TANK300» ودخول علامة «TANK» للسيارات السوق الكويتي، قال المدير العام لشركة ماكفم للسيارات علي مرزوق الغانم: «لم يعد قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مقصورا بالقيادة على الطرق الوعرة أو التنقل في المدن بل بات يمثل أسلوب حياة متعدد الأوجه يشمل المغامرة والموضة والفخامة.

وتأتي TANK تلبية لهذا الاتجاه مع الأخذ بالاعتبار أنماط حياة المستخدمين من أجل تصميم تجربة عميل جديدة كليا من خلال الاستفادة من كفاءة نهج البحث والتطوير المكثف الذي تعتمده شركة جريت وول موتورز إضافة إلى قدرات التصنيع اللافتة والابتكار على صعيد نموذج الأعمال.

ويعد طرح TANK300 إنجازا جديدا لشركة ماكفم للسيارات وشركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع في الكويت بحيث نفخر بإحضار TANK، وهي علامة تجارية ناجحة أخرى تابعة لمجموعة جريت وول موتورز إلى سوق السيارات الديناميكي في الكويت.

ومن شأن هذا الطراز الذي حصد العديد من الجوائز أن يحقق نجاحا مدويا بفضل ما يتميز به من جودة فائقة وأداء عال على الطرق الوعرة والتكنولوجيا الذكية وطابعه الفريد كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات».



«TANK300».. فخامة وقوة



تم تجهيز TANK300 بمحرك توربيني 2 ليتر بحقن مباشر للوقود، وتوفق السيارة بشكل متوازن ما بين القوة والعزم حرصا على تحقيق أداء ريادي حتى عندما تكون محملة بالكامل، وهي تنتج قوة تبلغ 167 كيلوواط عند 5500 دورة بالدقيقة و387 نيوتن متر من عزم الدوران عندما تكون سرعة الدوران ما بين 1800 و3600 دورة بالدقيقة.

وإضافة إلى أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات يضمن قيادة سلسة عند السرعات العالية، فإنه يضمن أيضا كفاءة عالية في استهلاك الوقود لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتميز بتصميمها حيث الهيكل مبني على إطار (body-on-frame)، وهي تحقق تسارعا من صفر إلى 100 كم بالساعة في غضون 10.6 ثوان.



TANK300 مثبتة على قاعدة عجلات مقاس 2،750 مم، وهي مزودة بمزايا لافتة مثل المقاعد الأمامية القابلة للتدفئة والتهوية والتدليك والقابلة للتعديل كهربائيا، والإضاءة المحيطة القابلة للتعديل مع 64 لونا مختلفا، والفرش المكسو بالجلد، وفتحة السقف، وعجلة القيادة المسخنة.

وتبلغ قدرات القيادة على الطرق الوعرة في سيارة TANK300 أعلى مستوياتها عند «وضع الزحف» القوي، حيث يعمل المحور المتعامد بسلاسة مع الكبح بسرعة عند تسلق منحدر حاد.

ويضمن ذلك قدرة TANK300 على التعامل مع ظروف الطرق الصعبة والمعقدة مثل التضاريس الصحراوية والوديان المغمورة بالمياه، ويجعل صعود السلالم والمنحدرات سهلة وأشبه بالقيادة على طرق المدينة.



تتمتع TANK300 بصيغة مثالية تجمع ما بين القوة وقدرات القيادة على الطرق الوعرة وأنظمة التحكم الذكية. ولا تكمن أهميتها في كونها فائقة البراعة على الطرق الوعرة فحسب بل في كونها سيارة ممتازة يمكن الاعتماد عليها للقيادة على طرق المدينة والرحلات الطويلة وذلك بفضل نظام المساعدة في الازدحام المروري Traffic Jam Assist system، ونظام المساعدة للحفاظ على المسار Lane Keeping Assist، ونظام الحفاظ على وسط المسار Lane Centre Keeping، ومساعد السرعة الذكي Intelligent Cruise Assist، ونظام التذكير بإشارات المرور.

وتتضمن ابتكارات التكنولوجيا الذكية الأخرى الجديرة بالملاحظة في السيارة نظام فيديو بزاوية 360 درجة ينقل الصورة عبر مجموعة متنوعة من الزوايا لمعرفة الظروف المحيطة بالسيارة.

وحتى عند القيادة في ظروف معاكسة أو منخفضة الرؤية، تعرض شاشة الرؤية المحيطية صورا واضحة على شاشة LCD.



حازت TANK300 جائزة «السيارة الأكثر شعبية بين المستخدمين» و«أكثر سيارات الدفع الرباعي انتظارا للسنة» عام 2021، وقد حازت على تقدير واسع لما تتمتع به من إمكانات هائلة بحيث أشادت بها وبأدائها الممتاز على الطرق الوعرة مجلة السيارات PCAUTO.



السوق الكويتي هو ثالث الأسواق الخليجية الذي شهد إطلاق علامة GWM TANK حيث تعتبر هذه الدول من أكثر الأسواق إقبالا على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.