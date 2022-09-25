يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على ترسيخ مكانته الرائدة كأفضل المؤسسات المالية التي تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع ودعم كافة مبادرات تعزيز ممارسات الاستدامة. وفي هذا الإطار، أعلن الوطني عن إطلاق مبادرة «معاملات رقمية بالكامل» في المقر الرئيسي للبنك.



تهدف المبادرة إلى زيادة الاعتماد على حلول الدفع الرقمية بدلا من النقود داخل المقر الرئيسي للبنك وخاصة في المطاعم بالطابق الثامن عشر، وكذلك بكافة المعاملات المالية داخل المبنى.



تتزامن المبادرة مع توفير بنك الكويت الوطني حلول رقمية هي الأكثر تطورا والتي تضاهي أحدث حلول الدفع حول العالم، ما يعزز أهداف البنك في إتمام كلة عمليات الدفع بسرعة وسهولة وأمان.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني سند الشطي: نعمل بانتظام على إطلاق مبادرات لدعم ممارسات الحفاظ على البيئة وتعزيز جهودنا نحو الاستدامة من خلال تشجيع الموظفين والعملاء على استخدام الحلول الرقمية في كافة معاملاتهم المالية، حيث يتمتع الوطني بدور بارز في إطلاق أحدث حلول المدفوعات الرقمية الأحدث والأكثر تطورا في المجتمع.



وأضاف: تأتي المبادرة ضمن خطط البنك الاستراتيجية الهادفة لتطوير بيئة العمل لتصبح أكثر اعتمادا على الحلول الرقمية ليس فقط على صعيد المهام الوظيفية، بل تمتد لكل أنشطة الموظفين اليومية داخل مقر العمل بما يسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بين موظفي الوطني.



وأكد الشطي دعم الوطني كل حملات التوعية التي يطلقها بنك الكويت المركزي وتفويضات وزارة التجارة الصناعة في ذلك الشأن والتي تهدف للوصول إلى مجتمع تسود فيه الحلول الرقمية في إتمام كافة المعاملات.