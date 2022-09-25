أعلن بنك الخليج أن فرص الإيداع والتأهل لسحب الدانة السنوي الكبير، تنتهي يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر الجاري، والذي يؤهل لربح جائزة تبلغ قيمتها 1.5 مليون دينار، علما أن إعلان الفائز سيتم في 19 يناير 2023 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست أند يونغ Ernst & Young.



ويقدم حساب الدانة من بنك الخليج العديد من الفرص لمكافأة العملاء على ادخارهم ومواظبتهم على التوفير، حيث يقدم الحساب سحوبات شهرية للفوز بألف دينار كويتي لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنوي جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن جائزة الـ 1.5 مليون دينار.



وكل ما يتعين على العميل للمشاركة في هذه السحوبات أن يفتح حساب الدانة ويودع فيه قبل آخر موعد للإيداع والتأهل، وأن يحافظ على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيده للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لعملاء بنك الخليج فتح حساب الدانة والإيداع فيه إلكترونيا عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.