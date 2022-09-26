مجلس الإدارة يخصص أسهماً لمساهمي «الأهلي المتحد ـ البحرين» للتبادل بأسهم البنك وفق المعدل المتفق عليه



أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن انتهاء فترة العرض الطوعي للاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين والتي انتهت يوم الجمعة الماضي وأن نسبة اسهم البنك الاهلي المتحد التي قبل اصحابها التنازل عنها لصالح «بيتك» بلغت 97.273%.



وأوضح «بيتك» في بيان لبورصة الكويت انه استخدم حقه بالاستحواذ الاجباري على أسهم المساهمين الذين لم يقدموا استمارات القبول وفقا للشروط المنصوص عليها في مستند العرض.



وأشار الى انه تم تقديم موعد أول يوم لتداول اسهم «بيتك» الجديدة الى يوم الخميس السادس من اكتوبر المقبل، نظرا لأنه من المتوقع ان يكون يوم الأحد التاسع من اكتوبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.



على صعيد آخر، فإن مجلس إدارة «بيتك» وافق بالتمرير على إصدار عدد 4.023.741.236 سهما بالقيمة الاسمية للسهم تخصص لمساهمي البنك الأهلي المتحد، الذين وافقوا اثناء مدة العرض على التنازل وتبادل الاسهم المملوكة لهم بأسهم بيت التمويل الكويتي وفقا لمعدل التبادل المتفق عليه.



وتعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي والتأشير بذلك التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل البنك لدى بنك الكويت المركزي.