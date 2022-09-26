أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، رسميا سلسلة آبل iPhone 14 الرائدة، وذلك خلال فعالية مميزة أقامتها تزامنا مع موعد الإطلاق الرسمي لأجهزة آبل الرائدة في الكويت.



واستقطب الحدث حشدا كبيرا من عملاء ومحبي هواتف iPhone 14 في فرعها بمارينا مول، فضلا عن إطلاق بث مباشر لتغطية فعاليات الحفل على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ stc، والتي اشتملت على عدد من الأنشطة الترفيهية وتوزيع الجوائز على الحضور والمشاركين.



وخلال حفل إطلاق هاتف iPhone 14، وفرت stc خدمة السيارات في شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية وتحديدا من أمام أضخم فرع لـ stc الكائن في «مارينا مول»، بهدف تزويد العملاء بخدمة متميزة وهم جالسون في سياراتهم.



وإلى جانب خدمة السيارات، نظمت stc مسابقاتها الترفيهية ووزعت الجوائز التي تتألف من منتجات آبل المختلفة للعملاء والحضور الفائزين. فيما قام الإذاعي الشهير علي نجم بتغطية مختلف المسابقات والأنشطة عبر حسابات الشركة الرسمية على «انستغرام» و«تويتر».



هذا، وقد حرصت stc على توفير خدمة السيارات كجزء من الفعالية، لاسيما بعد النجاح الذي حققته هذه المبادرة العام الماضي، حيث استقطبت شريحة كبيرة من العملاء الذين شاركوا في المسابقات الترفيهية المصاحبة للفعالية وحصلوا على فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة التي تقدمها stc.



وفي ظل انتظار الملايين حول العالم لانطلاقة السلسلة الجديدة من هواتف iPhone 14، حرصت stc على ترك بصمة بارزة لدى الترويج لباقاتها للدفع الآجل مع عرض لمدة محدودة من خلال توفير تجربة تسوق تفاعلية وجذابة لعملائها.

وفي هذا الصدد تعاونت stc مرة أخرى مع تطبيق COFE الرائد في مجال تسوق القهوة عبر الانترنت في مبادرة جديدة تجمع المؤسستين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، حيث قام فريق العمل بتوزيع قهوة مجانية على الحاضرين.



على صعيد متصل، شهدت فروع stc في العديد من مناطق الكويت ارتفاعا في عدد الزوار الراغبين في الحصول على أجهزة iPhone 14 الجديدة من خلال باقات «Always ON» الصوتية للدفع الاجل التي تقدم مجموعة كبيرة من المزايا الإضافية الى عرض لمدة محدودة أطلقته stc مع باقات الدفع الاجل وهدايا رائعة لغاية 100 دينار.



وتعليقا على إطلاق السلسلة الجديدة من هواتف iPhone 14، قال م.عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc «نسعى باستمرار لإثراء نمط حياة قاعدة عملائنا المتنامية أثناء تنظيم مبادرات تفاعلية بالنظر إلى التوقع العالمي لإطلاق سلسلة iPhone الشهيرة في جميع أنحاء العالم، فقد عقدنا العزم على ترك بصمتنا لدى توفير هذه التجربة لعملائنا».



وأكد عطوي: «تؤمن stc بأهمية تعزيز التواصل مع عملائها ليتمكنوا من الاستمتاع بالتجربة الشاملة لمنتجاتنا وخدماتنا، سواء كانوا يحصلون على أحدث هاتف ذكي في السوق، أو من خلال الاشتراك في إحدى خدماتنا للدفع الاجل المميزة.

ومن هذا المنطلق أطلقت stc عرضا لمدة محدودة مع باقات الدفع الاجل وهدايا رائعة لغاية 100 دينار».



وأشار إلى أنه في سبيل إثراء تجربة العملاء ستواصل stc استكشاف وتطبيق أحدث الابتكارات التي يطل بها العصر الرقمي سريع التطور اليوم، بهدف تزويد العملاء بخدمات استثنائية ومنتجات مبتكرة.



واختتم عطوي: «سواء كان ذلك من خلال أحد فروعنا أو عبر منصاتنا الرقمية أو مركز الاتصال الخاص بنا، فنحن مصممون على تزويد عملائنا الكرام بأحدث المنتجات وذات الطلب عبر شبكات الجيل الخامس.

انطلاقا من تجربة العملاء، قمنا خلال الفترة الماضية بتقديم حلول مبتكرة ورائدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

كجزء من التزامنا بإثراء نمط حياة عملائنا، سنواصل المشاركة في الأحداث والمبادرات الرئيسية التي تعكس حرصنا على تقديم أحدث الابتكارات والحلول والخدمات في الأسواق المحلية والإقليمية».