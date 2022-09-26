محمود عيسى

ذكرت شركة أويل آند غاز إنفستنغ نيوز في تقرير حديث، أن الكويت احتفظت بالمركز العاشر بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم في عام 2021، إذ بلغ إنتاجها في المتوسط 2.717 مليون برميل يوميا.



وأضاف التقرير أن الكويت قد انخفض إنتاجها في عام 2021 للمرة الثالثة منذ عام 2018، ففي عام 2016 وصل الإنتاج إلى 3.072 ملايين برميل يوميا، ثم انخفض في عام 2017 إلى 3.025 ملايين برميل يوميا.

وفي عام 2018، سجل الإنتاج انتعاشا طفيفا ليصل الى 3.059 ملايين برميل في اليوم، إلا انه ما لبث أن تراجع مرة أخرى في عام 2019 إلى 3.017 ملايين برميل يوميا.



ويسهم قطاع النفط والغاز في الكويت بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما يستحوذ على نصيب الأسد من عائدات الصادرات بنسبة تصل 95%.



وقد استمر إنتاج النفط العالمي في الارتفاع على مر السنين، ولكن أسواق النفط العالمية تأثرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير بتداعيات فيروس كورونا ثم حروب الأسعار بين بعض الدول المنتجة للنفط، وأخيرا الحرب الدائرة رحاها الآن بين روسيا وأوكرانيا.



وقد انتهت اتفاقية مراقبة الإنتاج المبرمة بين منظمة أوپيك و11 من أكبر منتجي النفط في العالم في عام 2020.

وعندما ارتفع الإنتاج بشكل كبير في أبريل من ذلك العام بعد قرار روسيا بعدم الموافقة على مزيد من التخفيضات التي اقترحتها المملكة العربية السعودية، تمثل رد فعل الأخيرة في عرض نفطها بسعر مخفض وزيادة في الإنتاج.



وقالت الشركة في تقريرها إنه عندما ازداد العرض ونقص الطلب في السوق، تحولت أسعار النفط إلى سلبية، ما أصاب الأسواق والمعنيين بها بالصدمة.

وقد تم التوصل في نهاية المطاف الى اتفاق بين روسيا وأوپيك على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا - وهو أكبر خفض منفرد في الإنتاج يتم تطبيقه في التاريخ.



وفي عام 2021 تعافى الطلب على النفط مع تخفيف عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ولكن الحرب التي نشبت عام 2022 وما زالت مستمرة بين روسيا وأوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى عنان السماء.



وفي ضوء هذه الأحداث وغيرها من أحداث السوق الأخيرة، فقد يكون لدى العديد من المستثمرين فضول لمعرفة الدول التي تنتج أكبر كميات من النفط لعلها تكون قادرة على سد فجوة الإمدادات إذا استمرت دول الغرب في فرض المزيد من العقوبات على روسيا.



وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للنفط ومتوسط إنتاجها اليومي في عام 2021 وفقا للإحصائيات المستقاة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية وتشمل إجمالي إنتاج البترول والسوائل الأخرى.



1- الولايات المتحدة: 18.875 مليون برميل.



2- السعودية: 10.835 ملايين برميل.



3- روسيا: 10.778 ملايين برميل.



4- كندا: 5.558 ملايين برميل.



5- الصين: 4.993 ملايين برميل.



6- العراق: 4.419 ملايين برميل.



7- الإمارات: 3.786 ملايين برميل.



8- البرازيل: 3.689 ملايين برميل.



9- إيران: 3.458 ملايين برميل.



10- الكويت: 2.717 مليون برميل.