أعلنت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية عن اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك إسلامي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الثامن على التوالي نتيجة الإنجازات التي لا يزال البنك يحققها في هذا المجال ودوره في تقديم أعلى مستوى الخدمات الرقمية في الكويت واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق.



وخلال حفل كبير أقيم في دبي تسلم الجائزة نيابة عن البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم بالإضافة إلى تسلمه 3 جوائز أخرى هي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال وجائزة أكثر البنوك ابتكارا على مستوى الشرق الأوسط.



وتعليقا على ذلك، قال المجحم «اليوم نحن على موعد جديد مع واحد من اهم التكريمات التي تمثل لبنك بوبيان علامة فارقة في تاريخ إنجازاته المستمرة وجوائزه في شتى المجالات والخدمات المصرفية لاسيما الرقمية والتي انفرد بها بوبيان خلال السنوات الاخيرة ليس على مستوى الكويت والشرق الأوسط وحسب بل وعلى مستوى العالم».



وكانت غلوبل فاينانس قد أعلنت قائمة جوائزها حيث جاءت مكانة بوبيان مميزة إلى جوار مجموعة من البنوك العالمية من بينها Citi bank وغيره من البنوك العالمية الأخرى وهو ما يؤكد المكانة التي بات البنك يحتلها وسط الكبار عالميا.

وأضاف: «تكتسب جوائز غلوبل فاينانس أهمية خاصة لاسيما أنها تأتي من قبل مؤسسة عالمية معروف عنها الحيادية التامة والاختيار بناء على معايير صارمة ودقيقة إلى جانب كون الجوائز التي حصدها البنك تمثل واحدا من أهم المجالات التي تشهد منافسة قوية».



وأوضح المجحم: «رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية».

وأكد أن بوبيان دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية تجاه مستقبل أكثر إبداعا وتميزا حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي، منوها الى أن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سوف يؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك رقمي إسلامي رائد محليا وإقليميا وكذلك عالميا.



وأضاف ان خلال الأعوام الاخيرة سعى بنك بوبيان إلى التحول الرقمي وقد عززت جائحة كوفيد 19 من أهمية تقديم خدمات ومنتجات البنك بشكل رقمي متطور.