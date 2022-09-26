شاركت بورصة الكويت في مؤتمر «EFG Hermes» الاستثماري الـ 16، والذي أقيم في دبي يومي 19 و20 الجاري، وذلك بهدف تسليط الضوء على مستجدات الشركة، وأبرز إنجازاتها، بالإضافة إلى استعراض المعلومات المالية وتطلعات قطاع الأعمال أمام جمهور من المستثمرين المحتملين.



وأوضحت «البورصة» في بيان صحافي، أن ممثليها اجتمعوا مع 20 شركة لإدارة الأصول المالية وبنك استثماري عالمي خلال مشاركتها في هذا المؤتمر البارز، حيث أبدى المشاركون اهتماما كبيرا بالتعرف على أحدث تطورات الشركة.



وقد استعرض ممثلو البورصة بياناتها المالية، وآخر المستجدات في خطتها لتطوير سوق مالي يتمتع بالسيولة والشفافية من خلال تنفيذ مجموعة من التحسينات والمشاريع التنظيمية بهدف تعزيز مكانة السوق المالي محليا وعالميا.



ويعتبر مؤتمر «EFG Hermes» الاستثماري الأكبر من نوعه في العالم لبحث فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، ويشهد مشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية لمئات الشركات من كافة دول المنطقة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع كبرى المستثمرين الدوليين بالعديد من المؤسسات المالية والشركات العائلية بقاعدة أصول تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.



وتعليقا على مشاركة الشركة، قال رئيس قطاع الشؤون المالية لبورصة الكويت، نعيم آزاددين: «اجتمعنا مع 20 شركة استثمارية رائدة في هذا المؤتمر البارز، وسلطنا الضوء على أبرز إنجازاتنا ومعلومات الشركة المالية.

تحرص بورصة الكويت على تسويق وترويج سوق المال الكويتي، وذلك لتعزيز مكانته محليا وعالميا».



وتابع: «تشكل الشركة نموذجا يحتذى به للشركات المدرجة، حيث نسعى للتأكيد على كفاءتنا العالية، والقيمة المضافة التي نوفرها، وتميزنا في تنفيذ الإجراءات التطويرية التي تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، الأمر الذي يعزز آفاق النمو والتوسع لعملياتنا».



وأضاف أزاددين: «تواصل بورصة الكويت العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي سعيا لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المهمة التي تتيحها الشركة لكل المشاركين في السوق.

كما تدرك الشركة دورها المحوري كمحرك للنمو والتنمية في السوق المالي الكويتي».