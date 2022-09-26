جدّدت أستراليا فوزها على جارتها نيوزيلندا عندما تغلبت عليها 2-0 في أوكلاند وأمام 35 ألف متفرج في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات الأولى لنهائيات كأس العالم في قطر.



وسجل ميتشل دوك (54) وجايسون كامينغز (80 من ركلة جزاء) الهدفين.



وكانت أستراليا حسمت المواجهة الأولى قبل ثلاثة أيام في صالحها في بريزبين بهدف وحيد سجله أوير مابيل (35).



وقال مدرب أستراليا غراهام أرنولد «بشكل عام، كان الأداء جيدا، لكنني أعلم أن الأولاد قادرون على الأداء بشكل أفضل».



وكانت المباراة الودية الأولى قد انتهت بفوز أستراليا 1-0 يوم الثلاثاء الماضي.



ويفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة تواليا في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه ضمن منافسات المجموعة الرابعة.