

حسَّن العداء الكيني إليود كيبشتوغي رقمه القياسي العالمي في سباق الماراثون بإحرازه المركز الأول في برلين مسجلا ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان.



ومحا البطل الأولمبي مرتين والبالغ من العمر 37 عاما الرقم القياسي السابق والذي كان حطمه في العاصمة الألمانية أيضا في 16 سبتمبر 2018 عندما قطع المسافة بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية محطما رقم مواطنه دينيس كيميتو (ساعتان ودقيقتان و57 ثانية).



وبدأ كيبتشوغي، الذي يعتبر أعظم عداء ماراثون في التاريخ، السباق بقوة ونجح في قطع نصف مسافة السباق في أقل من ساعة (59 دقيقة و51 ثانية) لكنه تباطأ قليلا في النصف الثاني من السباق وبالتالي لم ينجح في إنهائه تحت الساعتين عند وصوله بالقرب من بوابة براندنبورغ.



وعاد المركز الثاني إلى مواطنه مارك كورير بزمن ساعتين وخمس دقائق و58 ثانية، فيما احتل الإثيوبي تادو أباتي المركز الثالث بزمن ساعتين وست دقائق و28 ثانية متقدما على مواطنه أنداملاك بيليهو الذي نافس كيبتشوغي في ثلثي السباق قبل أن يتباطأ ويترك الكيني يغرد خارج السرب بمفرده.



وقال كيبتشوغي «تقدمنا بسرعة كبيرة في الجزء الأول. كنا نتوقع 60 (دقيقة) و50 (ثانية) في النصف الأول».



ونسب كيبتشوغي الفضل فس إنجازه إلى فريقه، وقال في تصريح للتلفزيون الألماني «كنت سعيدا جدا باستعداداتي. الرقم القياسي العالمي هو بسبب العمل الجماعي الحقيقي».



وردا على سؤال عما إذا كان قد عاد بالفعل إلى برلين من أجل النزول تحت حاجز ساعتين، أكد كيبتشوغي إنه يركز على الاحتفال بإنجازه.



وقال «دعونا نخطط ليوم آخر. أنا بحاجة للاحتفال بهذا الرقم القياسي العالمي الجديد».