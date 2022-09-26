

أعاد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم والأميركي جاك سوك الأمل إلى منتخب العالم في مسابقة كأس لايفر في التنس بفوزهما على البريطاني أندي موراي والإيطالي ماتيو بيريتيني 2-6 و6-3 و10-8 في مباراة الزوجي الثالثة.



وقلص أوجيه-ألياسيم وسوك الفارق أمام المنتخب الأوروبي إلى 7-8 في اليوم الثالث الأخير، والذي يتضمن ثلاث مباريات فردي ستقام لاحقا.



ويلعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي كسب مباراتين السبت (فردي وزوجي) مع أوجيه-ألياسيم، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مع الأميركي فرانسيس تيافو، والنرويجي كاسبر رود الذي منح النقطة الأولى لمنتخب أوروبا الجمعة، مع الأميركي تايلور فريتز.



ويتوج المنتخب الذي يجمع 13 نقطة بلقب المسابقة التي حسب نظامها يحصل كل منتخب على نقطة واحدة في كل مباراة يفوز بها في اليوم الأول، ثم على نقطتين في كل مباراة يكسبها باليوم الثاني ثم ثلاث نقاط على كل انتصار في اليوم الثالث.



وانتهت منافسات اليوم الأول الجمعة بالتعادل 2-2، قبل أن يتقدم المنتخب الأوروبي 8-4 في منافسات اليوم الثاني السبت بعدما كسب ثلاث مباريات مقابل خسارة واحدة.



يذكر أن منتخب أوروبا فاز بالنسخ الأربع الأولى للمسابقة.



ويحتاج كلا المنتخبين إلى الفوز بمباراتين من المباريات الثلاث المتبقية في الفردي لضمان لقب النسخة الخامسة.