يبحث منتخب إيطاليا عن صدارة المجموعة الثالثة وبطاقة التأهل الوحيدة إلى الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عندما يحل ضيفا على المتصدر المجر الليلة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.



ويعتلي منتخب المجر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الإيطالي برصيد 8 نقاط، ثم إنجلترا برصيد 6 نقاط، وأخيرا ألمانيا برصيد نقطتين.



وسيكون الفوز ولا شيء سواه مطلبا لـ«الآزوري» للتأهل وتجنب صدمة جديدة بعد فقدانه فرصة التأهل إلى كأس العالم 2022 ما يعني غيابه للمرة الثانية على التوالي عن «العرس العالمي»، فيما يكفي أصحاب الضيافة التعادل لحسم بطاقة التأهل.



وتقام مباراة أخرى هامشية اليوم، حيث يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الألماني على ملعب «ويمبلي» الشهير.



وأزاح المنتخب البرتغالي نظيره الإسباني عن صدارة المجموعة الثانية بفوزه على التشيك 4-0 وخسارة «لا روخا» أمام سويسرا 1-2 ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة.



وسجل رباعية البرتغال في مرمى التشيك كل من ديوغو دالوت (33 و52) وبرونو فرنانديز (45) وديوغو جوتا (82).



وتعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة قوية في الوجه خلال المباراة بعدما سقط أرضا، والدماء تنهال من وجهه، بعدما أصيب على مستوى الأنف، في الدقيقة (14)، إثر التحام قوي مع حارس التشيك توماس فاسليش.



وقرر رونالدو، استكمال المباراة بشكل طبيعي، ورفض الخروج بعد وضع ضمادة على أنفه لإيقاف النزيف، علما بأنه خاض المباراة كاملة حتى نهايتها.



وفي المباراة الأخرى، جاء هدفا سويسرا عن طريق مانويل أكانجي (21) وبريل إمبولو (59)، فيما أحرز جوردي ألبا هدف «لا روخا» الوحيد (55).