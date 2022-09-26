أكد جناح مان يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرازيلي لكرة القدم أنتوني سعادته باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أنه تأقلم سريعا مع طريقة اللعب نظرا لمتابعته لفترة طويلة مباريات الدوري.



وأوضح أنتوني في مقابلة حصرية مع الموقع الرسمي للنادي «التدريب مختلف تماما لكنني كنت مستعدا ذهنيا، أعرف مدى شدة الأمر كما كنت أتابع الدوري الإنجليزي الممتاز دائما، كنت أعرف مدى قوة المباريات وقد استعدت وتدربت كثيرا».



وأضاف بقوله «علينا أن نتعرف على بعضنا البعض وأن نتفاهم للوصول إلى هذا المستوى المتميز لتطوير كرة القدم لدينا، وأشعر بالسعادة للاندماج مع زملائي الجدد».



في حين أن فترة التأقلم أمر طبيعي بالنسبة للاعبي كرة القدم القادمين إلى الدوري، يشعر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أنه استقر سريعا، وبالطبع ساعده في ذلك اللعب سابقا تحت قيادة إريك تن هاغ المدرب الحالي لمان والسابق في أياكس الهولندي.



واستغرق اللاعب البرازيلي الدولي 35 دقيقة فقط ليهز الشباك في أول ظهور له، وافتتح التسجيل ضد آرسنال في فوز مذهل 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب «أولد ترافورد».



تجدر الإشارة إلى أن نادي مان يونايتد تعاقد بشكل رسمي مع أنتوني جناح أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويقال إن الصفقة تمت بنحو 100 مليون يورو ولمدة 5 سنوات حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لموسم آخر.