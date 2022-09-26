

يأمل ماكس كروس إيجاد نادي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما تم إبلاغه أنه لن يلعب لفريق فولفسبورغ الألماني لكرة القدم مرة أخرى.



ولدى كروس (34 عاما) عقدا مع الفريق حتى نهاية الموسم، لكن مدرب الفريق نيكو كوفاتش قال إنه لن يلعب مرة أخرى مع الفريق.



وقال كروس بعد مشاركته في مباراة اعتزال المهاجم البيروفي السابق في فيردر بريمن كلاوديو بيتزارو، إنه يأمل في إيجاد حل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال: «أتمنى أن أجد نادي جديد في يناير، وأن أتمكن من لعب كرة القدم مجددا».



وكان كروس سعيدا بشأن الاستقبال الدافئ الذي تلقاه في بريمن، حيث لعب هناك في الفترة من 2016 إلى 2019، لكن على الأرجح لن يعود.



ويواصل كروس خوض التدريبات مع فريق فولفسبورغ، ويسعى اللاعب للعب في الدوري الأميركي.



وقال: «دعونا نرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة».