مبارك الخالدي



يغادر البلاد الخميس المقبل وفد منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم متوجها إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره منتخبات السعودية وميانمار والهند والمالديف.



وستنطلق التصفيات مطلع أكتوبر المقبل. وقد استعد الأزرق لخوض الاستحقاق عبر برنامج طويل نسبيا كان آخره معسكر أقيم بالإمارات، حيث لعب مباراتين وديتين أمام منتخب سورية خسر في الأولى 3/1 وتعادل في الثانية 3/3.

وسيدشن الأزرق مواجهاته الآسيوية بلقاء منتخب المالديف 1 أكتوبر ثم سيلتقي مع منتخبات ميانمار والهند والسعودية أيام 3 و5 و7 أكتوبر على التوالي. وكان رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين قد زار بعثة الأزرق في الإمارات مطمئنا على حسن سير المعسكر.