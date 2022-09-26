عبدالعزيز جاسم



تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المدرب الصربي بوريس بونياك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الوطني ناصر الشطي.

وسبق لبونياك أن قاد فريقي العربي والجهراء، بالإضافة إلى قيادته بصفة مؤقتة الأزرق في بطولة خليجي 23، فيما كانت آخر محطاته في الكويت مع كاظمة من موسم 2019 حتى 2021.



إلى ذلك، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع القادسية يوسف الحقان إصابته بتمزق في أربطة الكاحل بالإضافة إلى كدمة قوية في العظم، ما يعني غيابه عن خوض مباريات الفريق في الفترة المقبلة لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع حتى يتعافى بصورة كاملة.



وحاول الجهاز الطبي في «الأصفر» خلال فترة التوقف الحالية تأهيل جميع اللاعبين المصابين ومن بينهم الحارسان خالد الرشيدي وعلي جراغ.