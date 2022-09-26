هادي العنزي



فاز مهند المغربي بحزام المجلس العالمي للمواي تاي بعد تغلبه على نظيره عمر منصور (وزن 65 كغم)، كما ظفر فيصل البغيلي بحزام شركة الترويج الرياضي (KSP) بعد فوزه على داود فيصل (وزن 60 كغم)، في قمتي مواجهات بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية للهواة والمحترفين، التي اختتمت مساء أمس الأول على صالة اتحاد الملاكمة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية محمد جعفر، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية البروفيسور ادواردو بلانكو بيريرا، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف، والشيخ دعيج جابر العلي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الملاكمة محمد منسي، وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) تشانو بلاناس، ومالك شركة الترويج الرياضي (KSP) المنظمة للبطولة وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي.

وأكد الشيخ مبارك فيصل النواف أن البطولة شهدت نجاحا متميزا، ومهدت الطريق أمام الأبطال الفائزين لتحقيق مزيد من الإنجازات مستقبلا، ونشكر هذه الدعوة الكريمة من شركة الترويج الرياضي على تنظيم هذه الفعالية الرياضية الناجحة، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية الكويتية تدعم كل الجهود الشبابية المخلصة لكل ما من شأنه تطور الرياضة والرياضيين، وبما يسهم في رفع علم الكويت عاليا في جميع المناسبات الرياضية الإقليمية والدولية.



من جهته، أشاد الشيخ دعيج جابر العلي بحسن التنظيم الذي شهدته البطولة، معبرا عن سعادته بهذه المناسبة الرياضية الكبيرة، وبتواجد شباب وشابات من مختلف الأعمار في منافسة رياضية وفق نظم وقوانين عالمية.



إلى ذلك، أكد محمد منسي أن مجلس إدارة اتحاد الملاكمة حريص على دعم الشباب الكويتي بمختلف هواياته الرياضية، وجاءت استضافة البطولة على صالة الاتحاد دعما للطاقات الشبابية، وحرصا على مد يد التعاون مع القطاع الخاص الذي يعد رافدا مهما للرياضة الكويتية.



بدوره، أبدى مشعل الفجي اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، وقال: حققنا النجاح بتعاون ودعم كبيرين من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الملاكمة، وشرفنا بتقديم أبطال الكويت في المواي تاي والملاكمة من المحترفين والهواة إلى العالم، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتسليط الضوء عليهم.