ناصر العنزي

تغلب الهلال السعودي بطل آسيا على القادسية 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما على «ستاد جابر» ضمن اعتزال الحارس الدولي نواف الخالدي ودّعت من خلاله الجماهير القدساوية حارسها الوفي بعد مشوار حافل بالإنجازات.

وقد شارك مع القادسية عدد من لاعبي الأندية المحلية، مشاركة منهم في تكريم زميلهم المعتزل بقيادة مدرب السالمية محمد ابراهيم، والذي بدأ بتشكيلة ضمت: حميد القلاف، خالد ابراهيم، ضاري سعيد، لورانس تراشي، عدي الصيفي، عبدالله الشمالي، سلمان البوص، بدر المطوع، علي خلف، ونايف زويد، كما شارك كبدلاء فهد العنزي، والحارس بدر الصعنون. فيما غاب عن الهلال لاعبوه الدوليون المنضمون للمنتخب، وتمكن الهلال من التقدم بالنتيجة مبكرا عن طريق لوسيانو ڤييتو بعدما تابع الكرة المرتدة من القلاف (5)، وأنقذ القلاف مرماه من فرص محققة خلال الشوط الأول بعدما ظهر الفريق الأفضل في انتشاره وتمريراته وفرصه، فيما ندرت فرص «الأصفر» بعدما كثرت أخطاء التمرير بين اللاعبين. وفي الشوط الثاني، أجرى كلا المدربين تغييرات في صفوفها، وحاول القادسية جاهدا تعديل النتيجة، وسدد عيد الرشيدي كرة قوية مرت بجانب القائم، وقل أداء الفريقين على فترات، ولم يستغل لاعبوه الفرص القليلة التي سنحت لهم، وفي الوقت بدل الضائع تمكن ديلغانو من اضافة الهدف الثاني للهلال (٩٢).

أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري وأحسن في إدارتها.