مبارك الخالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي



طمــــأن العربي جماهيره وانهى مقاطعته للانتصارات وكسر حاجز التعادلات الذي لازمه منذ انطلاق الموسم الجاري بعدما تمكن مساء امس من تحقيق الفوز الذي طال انتظاره وجاء على حساب الجهراء وبنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على «ستاد علي صباح السالم» بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس زين لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع الأخضر رصيده الى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة واحدة.

سجل اهداف العربي سلطان العنزي (37) وعلي فريدون (40) وسيف الحشان من ركلة جزاء (70) وكينغسلي ايدو من ركلة جزاء ثانية (91)، فيم سجل هدف الجهراء الوحيد محمد باجيه.



وفي مباراة ثانية، انتهت مباراة الشباب والساحل بالتعادل السلبي 0-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد نادي الشباب، ليرفع الساحل رصيده إلى 4 نقاط، فيما حصد الشباب النقطة الثانية.

إلى ذلك، تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، حيث يلتقي كاظمة مع الفحيحيل على ستاد محمد الحمد، والقادسية مع اليرموك على ستاد الصداقة والسلام عند الساعة الـ 6:10 مساء، فيما يلعب برقان مع الكويت على ستاد ثامر، وخيطان مع السالمية على ستاد نادي الكويت عند الساعة الـ 8:30.



من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا ان «الأحمر والأسود» سيستغل لقاء «السماوي» لتجهيز اللاعبين ومنح بعضهم الفرصة للمشاركة وإثبات قدراتهم، مشيرا إلى أن خيطان سيحصل على فائدة كبيرة من مواجهتي «السماوي» اليوم وكاظمة التي أقيمت الأربعاء الماضي خلال فترة التوقف الحالية كونهما من الفرق الكبيرة ويمتلكان لاعبين على مستوى عال وهو ما يرفع من أهمية اللقاءين.

وبين الملا لـ «الأنباء» أن صفوف خيطان تفتقد جهود كل من سعد المطيري وحسن خليفة وحميد حمد للإصابة، لافتا إلى أن الحارس أحمد الدوسري سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص عقب لقاء السالمية بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها أواخر الموسم الماضي، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات حسب رأي المعد البدني للفريق.