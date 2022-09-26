أنهت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات جميع الاستعدادات للبطولة التي تنطلق غدا الثلاثاء على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، كما جهزت اللجنة مفاجآت عدة لحفل افتتاح البطولة الذي يقام في الساعة 7:30 مساء غدا بحضور شخصيات بارزة على مستوى القارة الصفراء.

وفيما تواصل المنتخبات المشاركة في البطولة تدريباتها على الصالة الرئيسية تباعا، تعقد اليوم الاثنين المؤتمرات الصحافية لمدربي المجموعتين الأولى والثانية، على أن يكون المؤتمر الخاص بالمجموعة الأولى التي تضم الكويت، والعراق، وتايلند، وعمان في الساعة 11:00 صباحا، والمؤتمر الخاص بالمجموعة الثانية التي تضم أوزبكستان، والبحرين، وطاجيكستان، وتركمانستان في الساعة 11:30 صباحا، في حين تعقد غدا المؤتمرات الصحافية الخاصة بالمجموعتين الثالثة والرابعة في التوقيت ذاته.



ومن المقرر أن يختار مدرب «أزرق الصالات»، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» اليوم القائمة النهائية التي ستخوض المنافسات، حيث سيكون مجبرا على استبعاد لاعبين اثنين من القائمة الحالية التي تضم 16 لاعبا، وذلك حسب قوانين البطولة، وعقد كاكاو اجتماعا مع اللاعبين أول من أمس لحثهم على الظهور بصورة مشرفة في البطولة القارية، وأكد لهم ضرورة الحذر من مباراة الافتتاح أمام عمان لما لركلة البداية من أهمية خاصة.



إلى ذلك، أشادت المسؤول الأمني المحلي بالاتحاد الكويتي لكرة القدم سمر العنزي، بالجهات التي تتعاون معها قبل انطلاق البطولة، الأمر الذي يؤكد حرص الجميع على ظهور البطولة بالصورة التي تليق بها، مضيفة: «جهود وزارة الداخلية وتعليمات قياداتها بوجود رجال الأمن على أهبة الاستعداد منذ بداية البطولة حتى ختامها، وتأمين الصالة والمدرجات والمرافقة الأمنية للوفود المشاركة والشخصيات وكذلك الحكام، أمر يدعو للفخر، ويؤكد حرص الداخلية على تأمين البطولة وضيوف الكويت بالشكل المناسب، وهي خطة أمنية متكاملة».



وكشفت عن توفير 12 بوابة في الصالة سواء الجماهير او المنصة الرئيسية، الأمر الذي سيسهل عملية دخول وخروج الجماهير بكل يسر، مشيرة إلى أن توقيت فتح البوابات سيكون قبل المباريات بساعتين.