أكد المنتخب الهولندي جاهزيته لخوض مونديال قطر بعدما غاب عن الذي سبقه في روسيا عام 2018، وذلك بتأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بصحبة كرواتيا، فيما بدأ الشك يشق طريقه إلى المنتخب الفرنسي بطل العالم بسقوطه على يد الدنمارك مرة أخرى.



في أمستردام، أظهرت هولندا مرة أخرى أنها وضعت خلفها خيبة الغياب عن كأس أوروبا 2016 وبعدها مونديال 2018، وذلك بتجديدها الفوز على ضيفتها بلجيكا القوية 1-0 في ختام منافسات المجموعة الرابعة وذلك بفضل هدف متأخر سجله قلب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك.



وحسم المنتخب «البرتقالي» بطاقة المجموعة الى الدور نصف النهائي، موسعا الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط.



وأنهت ويلز المجموعة في ذيل الترتيب وهبطت إلى المستوى الثاني لسقوطها على أرضها أمام پولندا بهدف سجله كارول سفيدرسكي (58).



وفي المجموعة الأولى، بلغت كرواتيا نصف النهائي بعودتها فائزة من أرض النمسا 3-1، في حين لم ينفع الانتصار الذي حققته الدنمارك على فرنسا بطلة العالم 2-0.



ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 13 نقطة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الدنمارك، فيما اكتفت فرنسا بالمركز الثالث.



إلى ذلك، تملك البرتغال بطلة نسخة عام 2019 من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم أفضلية انتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي على حساب إسبانيا، كونها تلعب على أرضها وتحتاج إلى التعادل فقط، عندما يلتقي الجاران الأيبيريان وجها لوجه اليوم.



وفقدت إسبانيا صدارة المجموعة الثانية في الجولة الماضية بخسارتها على أرضها أمام سويسرا 1-2، في حين تغلبت البرتغال على تشيكيا 4-0 لتتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن إسبانيا. ويقام الدور النهائي في يونيو المقبل.