قرر مدرب منتخب مصر لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا إراحة نجم الفريق محمد صلاح بالإضافة الى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح والسماح لهم بالعودة الى أنديتهم، وبالتالي الغياب عن المباراة الودية المقررة ضد ليبيريا اليوم في الاسكندرية.



وكان صلاح ومصطفى تألقا في مباراة النيجر الودية التي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لصلاح وهدف لمحمد، في المقابل قرر الجهاز الفني إراحة ابو الفتوح بسبب شعوره بأوجاع في العضلة الخلفية.



وسيخلد صلاح بالتالي الى الراحة قبل مواجهة فريقه ليفربول ضد برايتون في الدوري المحلي السبت المقبل، في حين سيلتحق محمد بفريقه نانت الفرنسي.



وقال فيتوريا «سمحت لمصطفى محمد بالمغادرة نظرا لانه سيمر بـ11 مباراة متتالية مع فريقه، ونفس الأمر مع محمد صلاح فهو أيضا أمامه العديد من المباريات حتى شهر نوفمبر».