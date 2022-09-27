تخوض تونس مواجهة ودية من العيار الثقيل مع البرازيل بطلة العالم خمس مرات، الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس في باريس، حيث يتوقع أن تكون مدرجاته ممتلئة على آخرها، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم.



وتغلبت تونس على جزر القمر 1-0 في غرب باريس بهدف طه ياسين الخنيسي قبل نصف ساعة من النهاية، فيما تخطت البرازيل بسهولة غانا 3-0 في لوهافر الفرنسية، بهدفين من ريشارليسون وثالث من ماركينيوس.



وتخوض تونس نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها باحثة عن التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني، في مجموعة تضم فرنسا بطلة العالم والدنمارك واستراليا.



أما البرازيل، الوحيدة المشاركة بكل نسخ المونديال والباحثة عن الظفر بنجمة سادسة، فتلعب في مجموعة تضم الكاميرون وصربيا وسويسرا.



وعن المواجهة الأخيرة أمام جزر القمر، قال المدرب جلال القادري لصفحة المنتخب الرسمية «هذه المواجهة أتاحت لنا الفرصة لاختبار عدد من اللاعبين، وما يهمني هو أن جميعهم كانوا مركزين ومنضبطين، ولديهم روح كبيرة للعطاء».



تابع «لاعبونا كانوا يفكرون في لقاء البرازيل، وكان هناك نوع من التخوف من الإصابات. أتفهم خوفهم، خصوصا أن المونديال اقترب».