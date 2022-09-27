غاب المهاجم يوسف المساكني عن مونديال روسيا 2018 بداعي الإصابة، لكنه يريد تعويض الوقت الضائع من خلال قيادة منتخب تونس خلال نهائيات مونديال قطر حيث يلعب منذ 10 مواسم.



بعد 10 سنوات تقريبا على الانضمام الى الدوري القطري، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في أول كأس عالم لك. ما شعورك؟



٭ لا أعتقد أننا رأينا أو سنرى مونديالا مماثلا. كانت بطولة كأس العرب تجربة جميلة، لاسيما في ما يتعلق بقرب الملاعب من بعضها البعض ما يسمح للجماهير بمشاهدة اكثر من مباراة في يوم واحد.



كيف تصف تطور ثقافة كرة القدم في قطر؟



٭ أصبح الشعب القطري مغرما أكثر فأكثر بكرة القدم، حصل تطور هائل في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة في ما يتعلق بالملاعب وبالبنى التحتية.

يعشق الناس الذهاب الى الملعب في الوقت الحالي. كما أن اللاعبين المحترفين الذين يلعبون في قطر يعطون صورة جميلة للدوري ما يعود بالنفع على الكرة القطرية والمنتخب الوطني.



هل معرفتك الجيدة بقطر ستكون ميزة بالنسبة اليك؟



٭ صحيح أنني محظوظ للعيش في قطر ومعرفة هذه الدولة والمنطقة عموما. في المقابل، ثمة العديد من أنصار منتخب تونس يعيشون في قطر وسيقومون بلا شك بتشجيع المنتخب.

أملك أفضلية لأنني أعرف الملاعب جيدا ولعبت في معظمها خلافا للاعبي المنتخبات الأخرى. إنها ملاعب من الطراز العالمي، انه فخر كبير لدولة عربية لاسيما دول الخليج».



هل تشعر بأي ضغوط كونك ستخوض أول بطولة كأس عالم لك، لاسيما بعد إصابتك الخطيرة التي حالت دون مشاركتك في نسخة 2018؟



٭ «كل لاعب يحلم بخوض كأس العالم. آمل المشاركة في كأس العالم من دون أي إصابة، وفي كامل جاهزيتي البدنية. لم أشارك في كأس العالم الأخيرة لكنني ركزت على النسخة التالية وتحديدا في دولة عربية.

لم أستسلم. بلغنا الهدف الاولي ببلوغ النهائيات من خلال التصفيات، أما الآن فهدفنا تخطي الدور الاول. بطبيعة الحال، كانت نسخة 2018 ذكرى جيدة وأليمة في الوقت ذاته. كان جيدا التواجد مع الفريق في روسيا لكي امنحهم الثقة.

لكن كل شيء آخر كان مخيبا لاسيما عندما كان الحكم يطلق صفارة بداية المباراة من دون أن أتمكن من مساعدة فريقي على أرضية الملعب».



استخدام نظام التكييف في الملاعب القطرية يثير جدلا، ماذا تشعر في ملعب كهذا مزود بهذا النوع من التكنولوجيا؟



٭ الشعور في الملاعب المكيفة جيد. لكن خلال كأس العالم المقبلة، سيكون الطقس جيدا ولا اعتقد أننا سنكون في حاجة الى المكيفات في الملاعب.



ستواجهون فرنسا والدنمارك وأستراليا ضمن المجموعة الرابعة، كيف تقيم مستوى منافسيكم؟



٭ إنهم أبطال العالم واحد المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب. لكن في كرة القدم كل شيء يجوز، الفريق الجاهز والذي يتمتع بكامل تركيزه هو الذي يفوز. في الوقت الحالي لا نفكر في فرنسا، نفكر فقط في مباراتنا الأولى ضد الدنمارك.. فرنسا ستكون منافسنا الأخير.