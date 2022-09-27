أعلن واتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم إقالة مدربه روب إدواردز بعد مرور 10 مباريات من الموسم الجديد وتعاقده مع سلافن بيليتش لخلافته حيث يحتل الفريق المركز العاشر في الترتيب.



وكان إدواردز، الذي عينه واتفورد بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، انفصل في مايو الماضي عن نادي فورست جرين روفرز، الذي قال إن المفاوضات جرت «من وراء ظهره».



وفاز واتفورد بثلاث مباريات في الدوري وخسر مرتين تحت قيادة إدواردز بينما ودع كأس الرابطة من الدور الثاني.

وسيغادر ريتشي كايل مساعد إدواردز النادي أيضا.



وقال جينو بوتسو مالك واتفورد في بيان «كما هو الحال مع جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة، أعتقد أن هذا التغيير سيكون في مصلحة النادي».