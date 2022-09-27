أجمع عدد من الرياضيين على أن تطبيق الاحتراف الكلي وتطوير المنشآت الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية الجماعية منها والفردية يأتي في مقدمة مطالبهم لمجلس الأمة الجديد (2022) المزمع انتخابه الخميس المقبل متطلعين إلى اقرار المجلس المقبل لقوانين داعمة لمسيرة الشباب الرياضي بالبلاد.



وقال هؤلاء الرياضيون، في تصريحات لـ «كونا» أمس، ان الكويت لديها قوانين داعمة للرياضة منها الاستثمار الرياضي والاحتراف الجزئي فضلا عن رعايتها للرياضيين في المشاركات الخارجية وغيرها من الأمور الإيجابية إلا أن الوقت الحالي يحتاج إلى مزيد من التطوير والدعم بكل نواحي الحركة الرياضة باعتبار «ان الرياضة تعد من القوى الناعمة للشعوب والدول».



وقال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي ان منح اللاعبين الكويتيين لاسيما ممن يمثلون المنتخبات الوطنية الاحتراف الكلي وتفرغهم بالكامل للتدريبات والمشاركات المحلية والخارجية سيعمل على الارتقاء بمستواهم الفني «ما ينعكس إيجابا على تحقيقهم الألقاب والانجازات لبلادهم في اهم الملتقيات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية».



وأوضح العجمي أن التركيز يجب أن يكون بالفترة المقبلة على بناء منشآت رياضية حديثة للأندية والاتحادات الرياضية باعتبار ان وجود منشأة رياضية مميزة ومتكاملة ستؤدي حتما لتشجيع الشباب للانضمام للأندية وممارسة الرياضة مما يوسع قاعدة اللاعبين التي ستعمل بدورها على ارتفاع مستوى المنافسات المحلية.



من جانبه، أكد أمين سر نادي التحدي الرياضي للمعاقين سعد الشمري ان أكبر معضلة تواجه ناديه وبعض أندية المعاقين هي عدم وجود ملاعب وصالات رياضية ثابتة للرياضي من ذوي الاعاقة، لاسيما ان هناك مواصفات خاصة لهذه الملاعب يجب مراعاتها لتناسب هذه الفئة.



وأضاف الشمري أن الدعم المالي الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة لأندية المعاقين «كافية» وتلبي احتياجاتهم متطلعا إلى إقرار قوانين لمنح أندية المعاقين مقرات ومنشآت رياضية خاصة بهم ما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين.



من جهته، قال اللاعب الدولي السابق في لعبة كرة القدم عبدالرضا عباس ان هناك مقترحات جيدة للنهوض بالرياضة منها تقليص الألعاب في الأندية الشاملة ليتم التركيز على هذه الألعاب وتطويرها بالاضافة إلى تقليص فترة العضوية في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لفترتين فقط وذلك لمنح الشباب فرص القيادة الرياضية.



وذكر عباس ان تخصيص لجنة خاصة للشباب والرياضة في مجلس الأمة وفصلها عن اللجنة الصحية بات أمرا ضروريا للتركيز على حل القضايا الرياضية، خاصة أن الأندية الرياضية تستقطب عددا كبيرا من الشباب، معربا عن أمله ان تتضافر الجهود الحكومية والنيابية في دعم هذا القطاع المهم الذي يرتبط بأعداد كبيرة من الشباب.