مجلس الوزراء: إسقاط الأقساط المتبقية على الشهداء في "السكنية" و"الائتمان"

مجلس الوزراء بدأ جلسته الاعتيادية اليوم

حسم موعد عطلة المولد النبوي

رفع رسوم الموانئ بشكل نهائي

"الأنباء" تنشر أسماء وعناوين المدارس المخصصة للتصويت في إنتخابات الخميس

طلال الخالد يرأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

لا استثناء لأي جهة أو موظف نهائيا من "الإحلال "

بعد الانتهاء من ترتيب المسجلين للتوظيف وإبلاغهم ستعلن دفعة جديدة من المرشحين

السماح باستمرار التصويت بعد الثامنة مساء في حالة واحدة فقط

تأجيل البت في هيئة أسواق المال

مجلس الوزراء لم يعتمد أي قياديين اليوم

"التواصل الحكومي": إرشادات انتخابات مجلس الأمة الخميس

الموافقة على تبرع البنك الوطني

إسقاط ما تبقى من الأقساط على الشهداء

مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أحيط بجاهزية جميع الترتيبات على مستوى وزارات الداخلية والعدل والبلدية والصحة والتربية والإعلام لإنجاح العرس الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس الامة بعد غد الخميس.

وبث مركز التواصل الحكومي ڤيديو لمدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي د. أحمد الهاجري بين فيه أنه سيتم إصدار شهادة لمن يهمه الأمر صالحة لمدة يوم واحد لمن فقد جنسيته الأصلية لتمكينه من الإدلاء بصوته، ومن الأهمية توافر البطاقة المدنية.

وبين الهاجري أن بيانات الناخبين متوافرة على تطبيق «سهل» وهي الدائرة، رقم الجدول، مكان الاقتراع، رقم القيد، ورقم اللجنة، إلى جانب توفير خط ساخن يعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء للرد على استفسارات الناخبين 1889888.

هذا، وسيبدأ التصويت من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وستستمر عملية الانتخاب بعد الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.

وتنشر «الأنباء» على موقعها الإلكتروني أسماء وعناوين المدارس المخصصة للتصويت، وحسب القانون تحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها.

وقرر مجلس الوزراء إسقاط الأقساط المتبقية على الشهداء في «السكنية» و«الائتمان» والمراد تكريمهم.

وتنازلت وزارة الدفاع عن موقع معسكر لواء الجنوب «غرب مدينة صباح الأحمد السكنية» لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو ثاني تنازل.

وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس لم يبت في تشكيل هيئة أسواق المال في اجتماعه أمس، لافتة إلى أن المجلس لم يعتمد أيا من القياديين، ومشيرة إلى انه سيتم تطبيق رفع رسوم الموانئ بعد ان وافق المجلس بشكل نهائي، وتأتي زيادة رسوم «الموانئ» لزيادة الإيرادات غير النفطية.

مجلس الوزراء: إسقاط الأقساط المتبقية على الشهداء في "السكنية" و"الائتمان"

قرر مجلس الوزراء إسقاط الاقساط المتبقية على الشهداء في "السكنية" و"الائتمان" والمراد تكريمهم.

حظر إقامة أكشاك أو خيام أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان التصويت

مجلس الوزراء بدأ جلسته الاعتيادية اليوم

بدأ مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية صباح اليوم، حيث يعرض الوزراء استعدادات الجهات التابعة لتنفيذ الانتخابات المقررة الخميس المقبل.

وحسب القانون، يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ،وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره ، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ،ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين.

حسم موعد عطلة المولد النبوي

ينتظر أن يحسم مجلس الوزراء موعد عطلة المولد النبوي الشريف الذي يصادف السبت 8 أكتوبر المقبل .

رفع رسوم الموانئ بشكل نهائي

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل" الأنباء" إن تطبيق رفع رسوم الموانئ ينتظر الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.

"الأنباء" تنشر أسماء وعناوين المدارس المخصصة للتصويت في إنتخابات الخميس

تنشر "الأنباء" أسماء وعناوين المدارس المخصصة للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022 يوم الخميس.

وفيما يلي التفاصيل :

أسماء وعناوين المدارس المخصصة للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022

طلال الخالد يرأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

يرأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزيرالداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد اجتماع مجلس الوزراء اليوم .

لا استثناء لأي جهة أو موظف نهائيا من "الإحلال "

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء"، أنه لا استثناء نهائيا من تطبيق سياسة الإحلال.

وشددت المصادر على أن ديوان الخدمة المدنية لم يسبق له الموافقة على استثناء أي جهة أو أي موظف من سياسة الإحلال.

بعد الانتهاء من ترتيب المسجلين للتوظيف وإبلاغهم ستعلن دفعة جديدة من المرشحين

يواصل رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان ووكيلة الديوان بالإنابة عبير الدعيج جهودهما لإنجاز إجراءات الإعلان عن ترشيح دفعة ثالثة للتوظيف .

وأوضحت مصادر مطلعة انه من ضمن هذه الإجراءات إنجاز ترتيب المسجلين حسب الضوابط والشروط التي تطبق حرفيا ولا يمكن استثناء أي مرشح منها إلى جانب الحصول على عدد أكبر من الاحتياجات من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

من الأهمية ذكر أن الديوان أعلن مؤخرا دفعتين الأولى للتخصصات التربوية والثانية للمؤهلات التخصصية.

السماح باستمرار التصويت بعد الثامنة مساء في حالة واحدة فقط

أوضحت مصادر مطلعة أن التصويت سيبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء ، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد يعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .

وأكدت المصادر أن عملية الانتخاب ستستمر بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .

تأجيل البت في هيئة أسواق المال

قرر مجلس الوزراء تأجيل البت في هيئة أسواق المال .

مجلس الوزراء لم يعتمد أي قياديين اليوم

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" أن مجلس الوزراء لم يعتمد أي قياديين في اجتماعه اليوم.

بالفيديو.. "التواصل الحكومي": إرشادات انتخابات مجلس الأمة الخميس







نشر حساب مركز التواصل الحكومي على "تويتر" فيديو عن إرشادات انتخابات مجلس الأمة والتي ستقام يوم الخميس الموافق 29-9-2022.

الموافقة على تبرع البنك الوطني

وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الوطني لدعم جهود الدولة في خطواتها نحو تحقيق التحول الرقمي.



وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعزز مفهوم الدور الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

إسقاط ما تبقى من الأقساط على الشهداء

بحث مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن إسقاط ما تبقى من الأقساط المستحقة على الشهداء المراد تكريمهم لكل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي وإعادة ما تم سداده لذويهم بناء على طلب مكتب الشهيد. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية اللجنة.

مجلس الوزراء: حتى يتسنى للمؤسسة القيام بالإجراءات اللازمة

تكليف البلدية بتسليم «السكنية» المواقع المحددة للمشاريع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس بما يلي:

من منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية استهل مجلس الوزراء أعماله بإحاطة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد المجلس علما بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب (غرب مدينة صباح الأحمد السكنية) البالغ مساحته (2) كيلومتر طولا و(2) كيلومتر عرضا لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو التنازل الثاني من قبل وزارة الدفاع لدعم الرعاية السكنية.

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة الـ(92) والذي صادف يوم الجمعة الماضية تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وللشعب السعودي الشقيق، سائلا المولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء.

وبمناسبة بدء العام الدراسي 2022/2023 شرح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف للمجلس تفاصيل الاستعدادات التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات، كما أحاط المجلس بالترتيبات التي تم إنجازها من قبل اللجان المختصة والخاصة بإعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس والمرافق وكوادر التعليم والكتب الدراسية تمهيدا لبدء المسيرة التربوية في المدارس انطلاقا من اليوم الأول.

ومن جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى بشأن التقرير المعد من قبل لجنة حصر الأراضي الفضاء المملوكة للدولة الصالحة للمشاريع السكنية في المنطقة الحضرية (المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 49 لسنة 2021) الأراضي الصالحة للرعاية السكنية والمعوقات التي تواجه كل منها، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بما يلي:

أ ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتخصيص المواقع المحددة بالتقرير لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتسنى لها القيام بالإجراءات اللازمة لكل منها وصولا إلى مرحلة توزيعها إلى مستحقيها.

ب ـ التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتخصيص بعض المواقع لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين وسبل تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها المناطق المخصصة للرعاية السكنية، على أن تتم موافاة مجلس الوزراء بتقرير يتضمن ما يتم التوصل إليه بشأن كافة المواقع المذكورة أعلاه والتوصيات المناسبة بهذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخه.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن العرض المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة اللجان) بشأن متابعة البرامج الزمنية المقدمة إليها من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالمشاريع التابعة لها (مشروع المدينة الترفيهية ـ مشروع حديقة الشعب ـ معالجة الأوضاع القائمة بنقعة الشملان ـ مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة ـ مشروع المدن العمالية بالكويت ـ مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي ـ مشروع الصبية الترفيهي ـ مشروع مسار سكة الحديد في الكويت - سوق الصفارين ـ مشاريع المدن الإسكانية ـ مشاريع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتحويل استراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات ـ إقامة مشاريع إنشائية وتطويرية سياحية في جزيرة فيلكا «منتجعات ـ منتزهات ـ شاليهات»)، وقرر مجلس الوزراء تكليف (اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى) باستكمال جهودها الحثيثة في متابعة تنفيذ تلك المشروعات وغيرها من المشروعات التنموية الصادرة بشأنها قرارات من مجلس الوزراء.

كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (فريق العمل الفرعي الفني للدراسات والأعمال الفنية لمشروعات الاستثمار في جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح) بشأن الإجراءات المتخذة بشأن المشروع وذلك حتى شهر سبتمبر لسنة 2022 وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ـ وزارة المواصلات ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ والجهات التي تراها مناسبة) للانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لمواقع الاستثمار في جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (الجزيرتين الاصطناعيتين ـ والضفتين الشمالية والجنوبية) بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لاستيعاب الأنشطة والمشاريع التي سوف يتم إنجازها في تلك المواقع من قبل المستثمرين كما قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء (فريق العمل الفرعي الفني للدراسات والأعمال الفنية لمشروعات الاستثمار في جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح) والجهات التي تراها مناسبة لاختصار البرنامج الزمني الخاص بدراسة «مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (بما فيها: الجزيرتان الاصطناعيتان، والضفتان الشمالية والجنوبية)» وسرعة تحديد مدى ملائمته لرؤية المؤسسة وتطلعاتها بهذا الشأن وعلى الأخص مدى إمكانية مشاركة المؤسسة والشركات الحكومية التابعة لها بالمشروع المشار إليه.

ثم ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع في الكويت ورئاسة مجلس الوزراء إدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية في شأن تبادل وحماية المعلومات السرية ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.