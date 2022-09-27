بداح العنزي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، دعت مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لصرف بدل سهر للعاملين في البلدية ممن تتطابق طبيعة عملهم مع طبيعة البدل المذكور.



وفي جانب آخر، أعلنت «البلدية» اجتياز 453 متقدما لاختبارات «محامي بلدية»، والتي تمت بإشراف وتنظيم وإدارة جامعة الكويت وحصولهم على نسبة نجاح 60‎‎ % فأكثر.



‏وأوضحت «البلدية» أنه سيتم التواصل مع المجتازين لنسبة الـ 60% خلال الأيام القادمة لتحديد موعد المقابلة الشخصية، مضيفة أن باب تقديم التظلمات سيفتح حتى تاريخ 6 أكتوبر المقبل في مبنى البلدية. تجدر الإشارة إلى أن مستوفي الشروط من المتقدمين بلغوا 1368، بينما تقدم للاختبار 1276 خريجا منهم وتغيب عنه 92 متقدما.