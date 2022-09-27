أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر حكومية رفيعة المستوى أن مجالس إدارات نحو 20 جهة مستقلة ما بين هيئات ومؤسسات وشركات حكومية تنتظر قرارات بحل مجالس إداراتها وتعيين أخرى جديدة بدلا عنها، وذلك بعد انتخابات مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة.



وقالت المصادر إن المجالس الحالية تترقب صدور قرارات حلها تباعا، وإن المدة المتبقية في مراسيم بعض المجالس والتي تزيد على عام وأكثر لن تكون عائقا أمام صدور مراسيم حل تلك المجالس، وأن القرارات ستصدر في حينها مهما كانت المدة المتبقية.



وذكرت المصادر أن التوجه الحكومي ينصب حاليا على ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الجهات والهيئات الحكومية بما يتماشى مع الرؤى الحكومية الجديدة والتي تعلي مبادئ الإنجاز في كل المشروعات والخطط الحكومية، وصولا إلى الانحياز للمواطنين بتذليل ما يواجههم من مشكلات وتحسين مستويات الخدمات المقدمة إليهم.