أعلنت مؤسسة الموانئ عن اعتماد مجلس الوزراء لائحة أسعار استغلال الأراضي والأرصفة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة التابعة لها عملا بحكم المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة، وفي إطار تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس بشأن تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية بالميزانية العامة للدولة تحقيقا للصالح العام.



وأشارت المؤسسة إلى أن الأسعار التي تم تعديلها بموجب هذه اللائحة تشمل الأراضي والساحات والمستودعات والأرصفة وأحواض المراكب والبناء داخل الموانئ البحرية التابعة للمؤسسة والتي يجري استغلالها من جانب الشركات ذات العقود طويلة الأمد المبرمة مع المؤسسة.



ولفتت إلى أن تعرفة الرسوم والأجور والخدمات وغيرها من الأسعار الأخرى المطبقة بالموانئ التابعة لها ما زالت كما هي، ولم تتم زيادتها حتى تاريخه.