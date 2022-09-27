عبدالكريم أحمد



عقدت محكمة التمييز أمس جمعيتها العمومية لتوزيع العمل في دوائرها خلال العام القضائي الجديد 2022/2023.



وأصدرت الجمعية قرارات عدة، أبرزها تولي الدائرة الإدارية الأولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي نظر طعون العقود وطلبات إلغاء القرارات الإدارية، والدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار جمال العنيزي تنظر دعاوى شاغلي الوظائف القيادية والموظفين المدنيين ورواتبهم وطلبات رجال القضاء، والدائرة الإدارية الثالثة برئاسة عادل بورسلي لنظر دعاوى التعليم والجنسية والبدون وموظفي الهيئات. وجاء تشكيل دوائر المحكمة على النحو التالي:



أولا: الدوائر الجزائية



الدائرة الجزائية الأولى



1 ـ المستشار سلطان نوح سلطان بورسلي ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار طارق علي فهمي سليم.



3 ـ المستشار إيهاب علي قطب خليف.



4 ـ المستشار أحمد محمد أحمد رضوان الحداد.



5 ـ المستشار محمد عبدالهادي محمود جاد.



6 ـ المستشار أيمن محمد عباس أبو علم.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي مفرح عبدالواحد.



٭ إشراف: المستشار إيهاب الحلواني.



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة الجزائية الثانية



1 ـ المستشار عبدالله جاسم محمد العبدالله ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار محمود عبدالرحمن محمود عبدالله.



3 ـ المستشار ياسر جميل عبدالعليم محمد أحمد.



4 ـ المستشار محسن محمود محمد البكري.



5 ـ المستشار علاء الدين كمال أحمد صالح.



6 ـ المستشار عماد محمد إبراهيم عبدالجيد.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي مفرح عبدالواحد.



٭ إشراف: المستشار إيهاب الحلواني.



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة الجزائية الثالثة



1 ـ المستشار صالح خليفة جاسم المريشد ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار يحيى عبدالحميد متولي منصور.



3 ـ المستشار محمود محمد كامل خضر.



4 ـ المستشار محمد طاهر محمود حسن.



5 ـ المستشار عصام محمد أحمد عبدالرحمن.



6 ـ المستشار إيهاب سعيد أحمد البنا.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي مفرح عبدالواحد.



٭ إشراف: المستشار إيهاب الحلواني.



وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



ثانيا: الدوائر الإدارية



الدائرة الإدارية الأولى



1 ـ المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار سعد أنور زغلول الحمادي.



3 ـ المستشار عبدالعزيز السيد علي عبدالوهاب.



4 ـ المستشار د.أحمد محمد إبراهيم غنيم.



5 ـ المستشار مصطفى عبداللطيف محمد مصطفى.



6 ـ المستشار د.مجدي صالح يوسف الجارحي.



٭ عضو المكتب الفني: المستشار أحمد مكي.



٭ إشراف: المستشار إيهاب الحلواني.



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



الدائرة الإدارية الثانية وطلبات رجال القضاء



1 ـ المستشار د.جمال مبارك العنيزي ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار د.رضا محمد عثمان دسوقي.



3 ـ المستشار محمد علي فكري حسن.



4 ـ المستشار عبدالجواد عبدالغني عبدالجواد.



5 ـ المستشار عبدالنبي علي محمود زاهر.



6 ـ المستشار إيهاب عاشور الشهاوي عبدالعاطي.



٭ عضو المكتب الفني: المستشار أحمد مكي.



٭ إشراف: المستشار إيهاب الحلواني.



وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



الدائرة الإدارية الثالثة



1 ـ المستشار د.عادل ماجد بورسلي ـ نائب رئيس المحكمة.



2 ـ المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح أحمد.( حتى 10/1/2023)



3 ـ المستشار إبراهيم مصري محمد مغيب.



4 ـ المستشار هشام السيد سليمان عزب.



5 ـ المستشار ناصر محمد عبدالموجود محمد.



6 ـ المستشار محمد محمد السعيد محمد.



7 ـ المستشار عاطف سعدي محمد علي.



٭ عضو المكتب الفني: المستشار أحمد مكي.



٭ إشراف: المستشار إيهاب الحلواني.



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



ثالثا: الدوائر المدنية والعمالية



الدائرة المدنية والعمالية الأولى



1 ـ المستشار فؤاد خالد موسى الزويد ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار خلف محمد سالم غيضان.



3 ـ المستشار يحيى عبداللطيف أحمد مومية.



4 ـ المستشار مصطفى محمد محمد عبدالعليم.



5 ـ المستشار محمد منشاوي بيومي الحشاش.



٭ عضو المكتب الفني: المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة المدنية والعمالية الثانية



1 ـ المستشار عادل عبدالله علي العيسى ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار رضا إبراهيم الصغير إبراهيم.



3 ـ المستشار علي محمد فؤاد شرباش.



4 ـ المستشار حازم محمد شوقي أبواليزيد محمد.



5 ـ المستشار عبدالحميد محمود محمد الشربيني.



٭ عضو المكتب الفني: المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة المدنية والعمالية الثالثة



1 ـ المستشار د.عبيد مجول عبيد العجمي ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار جمال سعد الدسوقي شلبي.



3 ـ المستشار مصطفى ثابت حسين عبدالعال.



4 ـ المستشار صلاح عبدالعظيم محمد بدران.



5 ـ المستشار فوزاي السعودي حمدان حسن.



٭ عضو المكتب الفني: المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



الدائرة المدنية والعمالية الرابعة



1 ـ المستشار خالد مبارك الوهيب ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار محمود محمد سعيد عبداللطيف.



3 ـ المستشار عبدالمقصود أحمد عطية.



4 ـ المستشار محمد خالد عطية زين الدين ـ بالإضافة إلى عمله الأصلي.



5 ـ المستشار شحاتة إبراهيم شحاتة سالم.



6 ـ المستشار جاد محمد عبدالمجيد مبارك.



٭ عضو المكتب الفني: المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة العمالية الخامسة



1 ـ المستشار صالح رشيد سالم رشيد الرقدان ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار عبدالله عيد حسن إبراهيم.



3 ـ المستشار وائل كمال السيد داود.



4 ـ المستشار عدلي فوزي محمود مرزوق.



5 ـ المستشار أحمد فاروق عبدالرحمن سيد أحمد.



٭ عضو المكتب الفني: المستشار عمرو كريم.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



رابعا: الدوائر التجارية



الدائرة التجارية الأولى



1 ـ المستشار أنور علي سلطان بورسلي ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار حسين توفيق عبدالمحسن سرحان.



3 ـ المستشار أحمد عبدالحميد محمد البدوي.



4 ـ المستشار أحمد محمد عبدالحليم حسين.



5 ـ المستشار مراد عبدالصبور عبدالرحيم زناتي.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي إيهاب الضويني.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



الدائرة التجارية الثانية



1 ـ المستشار يونس محمد يونس الياسين ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار عادل علي جاسم البحوه ـ وكيل المحكمة.



3 ـ المستشار حسام عبدالعاطي سرحان.



4 ـ المستشار حمادة حمده عبدالحفيظ.



5 ـ المستشار محمد منشاوي بيومي الحشاش ـ بالإضافة إلى عمله الأصلي.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي إيهاب الضويني.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.



الدائرة التجارية الثالثة



1 ـ المستشار يوسف عبدالله جمعة العمران ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار عبدالرحمن أحمد حامد مطاوع.



3 ـ المستشار محمد حسن منصور العبادي.



4 ـ المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي.



5 ـ المستشار هاشم توفيق هاشم صالح ـ بالإضافة إلى عمله الأصلي.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي إيهاب الضويني.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



الدائرة التجارية الرابعة



1 ـ المستشار خالد صالح عبدالعزيز المزيني ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار محمود محمد قطب سعيد.



3 ـ المستشار عمرو صلاح الدين حسن الشيمي.



4 ـ المستشار محمد سراج الدين محمد السكري.



5 ـ المستشار د.طه أحمد محمد عبدالعليم.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي إيهاب الضويني.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



الدائرة التجارية الخامسة



1 ـ المستشار عصام محمد راشد حمد السداني ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار زياد مصطفى بشير إبراهيم.



3 ـ المستشار أيمن يحيى عبداللطيف الرفاعي.



4 ـ المستشار محمد عبدالمنعم الخلاوي.



5 ـ المستشار أحمد صلاح الدين عبدالسلام حسنين.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي إيهاب الضويني.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



الدائرة التجارية السادسة



1 ـ المستشار عبدالهادي فهد الجفين ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي ـ بالإضافة إلى عمله الأصلي.



3 ـ المستشار زياد محمد أحمد غازي.



4 ـ المستشار أشرف أبو العز محمد أبو العز.



5 ـ المستشار هاشم توفيق هاشم صالح.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي إيهاب الضويني.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



الدائرة التجارية السابعة



1 ـ المستشار محمد عبدالله الونيان ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار د.خالد أحمد عبدالحميد.



3 ـ المستشار شهاوي إسماعيل عبدربه.



4 ـ المستشار محمود حسن عبدالله التركاوي.



5 ـ المستشار أشرف أبو العز محمد أبو العز ـ بالإضافة إلى عمله.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي إيهاب الضويني.



٭ إشراف: المستشار مجدي المسلمي.



وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



خامسا: دائرة محكمة الأسرة وطعون الأحوال الشخصية



1 ـ المستشار إسحاق حسين ملك إبراهيم الكندري ـ وكيل المحكمة.



2 ـ المستشار عدنان عبدالرحمن الطبطبائي ـ وكيل المحكمة.



3 ـ المستشار محمد أحمد السيد عبدالله الرفاعي ـ وكيل المحكمة.



4 ـ المستشار حازم المهندس سيد قنديل.



5 ـ المستشار محمد خالد عطية زين الدين.



٭ عضو المكتب الفني: القاضي عمرو كريم.



٭ إشراف: المستشار إيهاب الحلواني.



وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.