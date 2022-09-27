دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن بدء تشغيل اول محطة تحويل رئيسية في مدينة المطلاع يوم غد الاربعاء يليها تشغيل 3 محطات أخرى في السادس من الشهر المقبل.



وقالت المصادر إن هذه المحطات جهد 400 كيلو فولت بقدرة تبلغ 2000 ميغاواط للمحطات الاربع، ستقوم بتزويد محطات التحويل الرئيسية جهد 132 كيلو فولت التي سيتم تشغيلها فيما بعد ومحطات 11 كيلو فولت كذلك.



وفي سياق منفصل، رد ديوان المحاسبة مناقصة الوزارة الخاصة بالاعمال الكهربائية في منطقة خيطان الجنوبي لحين اتمام عملية ربط ميزانيات الجهات الحكومية حيث كانت الوزارة قد اجرت الدراسات واعتمدت الشركة الفائزة بالمناقصة وأخذت موافقة الجهاز المركزي للمناقصات عليها.



ومن المفترض وفق المصادر ان البند المالي لهذه المناقصة مرصود في ميزانية 2021-2022 الا انه لم تتم الترسية حتى الآن على الشركة الفائزة وتوقيع العقود لبدء العمل بسبب عدم ربط الميزانيات حتى الآن.