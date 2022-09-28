أغلب الفرص تتركز في شركتي «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» للفنيين والهيئة الطبية

الإعلانات تستهدف تعيين 500 مواطن في مختلف التخصصات والتوزيع على الشركات



أحمد مغربي



بعد انتظار دام لأكثر من سنة، كشفت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن 5 إعلانات توظيف للمواطنين دفعة واحدة، تعتبر هي الأكبر على الاطلاق على مدار السنوات الماضية، حيث تم الإعلان عن تلك الوظائف على مدار الأسبوعين الماضيين، وذلك لمختلف التخصصات الإدارية والفنية والطبية للعمل في شركات القطاع النفطي.



ووفقا لمصادر مطلعة تقدر اعداد الوظائف الشاغرة بحدود 500 موظف كحد أقصى، حيث تتركز أغلب الوظائف في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية.



وتأتي إعلانات التوظيف في ظل سعى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة دائما إلى المساهمة ومشاركة الدولة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي عبر إعداد خطط خمسية للقوى العاملة تأخذ بالاعتبار الاحتياجات المستقبلية من العمالة، متضمنة العمالة من ذوي الخبرة إلى جانب الخريجين الجدد من مختلف المجالات والتخصصات بناء على المشاريع والتوسعات في القطاع النفطي الى جانب التسرب المتوقع من العمالة الحالية، حيث تتم مراجعة هذه الخطط سنويا ووضع خطط توظيف متدرجة لسد الشواغر والاحتياجات الفعلية من العمالة ذوي الخبرة أو الخريجين الجدد لتدريب وتأهيل العمالة الجديدة في مختلف التخصصات.



وفي تفاصيل الإعلانات سيخـضـــع المتقدمـــون المستوفون لشروط الإعلان للاختـبـــارات والمقـابـلـــة الشخصية، ويجب اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح لإجراء اختبار التخصص، وفي حال اجتيازه بنجاح يتم اجراء المقابلة، علما ان اجراء المقابلة لا يعني قبول الطلب، كما أن الترتيب النهائي للمرشحين يعتمد على إجمالي نقاط عناصر القوة المتمثلة في المعدل العام واختبارات كل من اللغة الإنجليزية والتخصص والمقابلة الشخصية.



وأواخر العام الماضي، قالت «مؤسسة البترول» إن معدلات التكويت في القطاع النفطي ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وصولا إلى أكثر من 90% في بعض الشركات مثل شركة نفط الكويت.



وأكدت المؤسسة أنها تولي أهمية كبرى للعنصر الوطني للعمل في القطاع النفطي، باعتباره الركيزة الأساسية لتطور العمل وتحمل المسؤوليات مستقبلا.



وانطلاقا من رؤية «البترول» فإنه لا يمكنها تعيين جميع خريجي الهنــدســة المجتازيـــن للاختبـــارات حيـــث ان ذلك سيكون على حساب تخصصات أخرى يحتاج اليها القطاع وهو ما سيترتب سلبيا على أعمال القطاع النفطي ويخلق الحاجة إلى إعادة تأهيليهم وتدريبهم وتوظيفهم في وظائف لا تتماشى مع مجال تخصصاتهم، كما تنتهج سياسة التوظيف في النفط تعيين أفضل الكفاءات الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات شغل الوظائف الشاغرة، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية يتم الإعلان عن توافر الفرص للكويتيين فقط سواء كان الاحتياج لحديثي التخرج أو لذوي الخبرة.



الإعلان الأول



وبخصوص إعلانات التوظيف، فقد كشفت شركة البترول الوطنية عن إعلان التوظيف الأول والخاص بالمهندسين حديثي التخرج من حملة الشهادات الجامعية فهو خاص للكويتيين فقط بالعمل لديها او لدى مؤسسة البترول او الشركات النفطية الزميلة، وطلبت الشركة في إعلان التوظيف تخصصات هندسة ميكانيكية وكيمائية وكمبيوتـــر وكهربائيـــة وصناعية وعلوم حاسوب وعلوم كيمياء، وستكون فترة الإعلان اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل.



إعلان التوظيف الثاني



وأعلنت شركة نفط الكويت عن توافر فرص عمل للكويتيين فقط حديثي التخرج من حملة الدبلومات الفنية في تخصصات دبلوم هندسة بترول/ استكشاف وتطوير، ودبلوم هندسة بترول/ إنتاج وتصدير، ودبلوم صناعات كيمائية، ودبلوم مختبرات كيماء تطبيقية، ويتم تقديم الطلبات على موقع شركة نفط الكويت خلال الفترة من 11 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر 2022.



إعلان التوظيف الثالث



كشفت شركة نفط الكويت عن توافر فرص عمل للكويتيين فقط (حديثي التخرج) لحملة شهادة البكالوريوس في التخصصات الفنية بكالوريـــوس هندســة بترول وبكالوريوس علوم جيولوجيا، وتم تحديد موعد التقديم خلال الفترة من 11 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022.



إعلان التوظيف الرابع



أعلنت مؤسسة البترول عن إعلان التوظيف الرابع لحملة الشهادات الجامعية للالتحاق بالعمل في المؤسسة وشركاتها التابعة في تخصصات المحاسبة وإدارة الموارد البشرية ونظم معلومات إدارية.



وقالت «البترول» في إعلان التوظيف ان التقديم سيكون عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة، على ان يكون التقديم خلال الفترة من 11 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل.



إعلان التوظيف الخامس



أما إعلان التوظيف الخامس فهو خاص بالوظائف الطبية والوظائف الطبية المساندة لذوى الخبرة، وهو إعلان مشترك بين شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية، وحددت فيه «نفط الكويت» مجموعة من الاشتراطات مثل الأولوية لتكون للكويتيين ثم لمواطني دول مجلس التعاون ثم الجنسيات الأخرى، وان يكون مستوفيا للمتطلبات الدنيا للوظيفة المراد التقديم إليها وان يكون ملما باللغتين العربية والانجليزية إلماما تاما وألا يقل معدل التخرج عن 2 من نظام 4 نقاط ونسبة 70% للنظام المئوي وفي جميع الأحوال يجب إلا يقل التقدير اللفظي عن جيد من الجهة التي تخرج منها.



وحددت شركة نفط الكويت في إعلان التوظيف بألا يكون المتقدم غير كويتي يعمل لدى وزارة الصحة ولديه إقامة قابلة للتحويل، ونسخة من ترخيص مزاولة المهنة صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول.



الشروط الواجب توافرها في المتقدم



حددت «مؤسسة البترول» وشركاتها في إعلانات التوظيف عددا من الشروط ينبغي توافرها تتمثل في التالي:



1 - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في احد التخصصات المطلوبة في الإعلان.



2 - ألا يقل معدل التخرج عن 2.5 من نظام 4 نقاط ونسبة 77.5% للنظام الرقمي، وفي كل الأحوال يجب ألا يقل التقدير اللفظي عن جيد.



3 - ألا يكون مضى على التخرج أكثر من 3 سنوات في تاريخ 18 سبتمبر 2022.



4 - ألا تتجاوز سن المتقدم 28 سنة.



5 - ألا يكون مسجلا كصاحب عمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



6 - ألا يكون المتقدم من الموظفين العاملين لدى القطاع النفطي.



معايير المفاضلة



حددت «مؤسسة البترول» في إعلانات التوظيف معايير المفاضلة في التالي وذلك في حال تساوى نتائج المرشحين:



1 - تقدير 90% فأعلى للمؤهل.



2 - الاقدم في الحصول على المؤهل.



3 - الأكبر سنا.



4 - يقدم المتزوج على الأعزب.



طرق توظيف الكويتيين في «النفط»



يتم تعيين الكويتيين في القطاع النفطي بطريقتين:



الأول: وهو تعيين مباشر على سلم الدرجات والمرتبات الموحد في القطاع النفطي والمعمول به في مؤسسة البترول وشركاتها حسبما تقتضيه مصلحة العمل وتسمج به الشواغر الوظيفية المتاحة سنويا في ميزانيتها سواء كانت ناجمة عن تطبيق سياسة تكويت الوظائف واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة او كانت مدرجة أصلا لهذه الغاية.



الثاني: تعيين على عقود المقاولين بالقطاع النفطي وهو طريق إضافي آخر بخلاف التعيين المباشر سالف الذكر، وهو يستهدف توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب الكويتي بما يحقق الغاية من اصدار القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وقرارات مجلس الوزراء بشأنها.