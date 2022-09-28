ضمن الجهود والمساعي الحثيثة وترسيخا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، عقدت وزارة النفط اجتماعا مشتركا صباح أمس، مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لاستعراض الاستراتيجية الإعلامية لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية.



ترأس الجانب الكويتي مديرة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، وعددا من باحثي الإعلام في وزارة النفط هم: فهد العثمان، عبدالله البسام، محمد النفيسي، حسين الصراف، علي الصراف، بدر النجدي وفاطمة الريش وعالية الفودري، فضلا عن مشاركة سعود العنزي وعمر العوضي من نظم المعلومات.



حضر من الجانب الإماراتي كل من هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي، محمد الشامسي رئيس قسم الفعاليات والتسويق، فاطمة الشامسي رئيس قسم الاتصال الرقمي، بدرية المرزوقي رئيس قسم الاتصال الإعلامي، سائد صالح خبير إعلامي ومحمد الجسمي أخصائي أول اتصال حكومي.



وفي بداية الاجتماع، رحبت مديرة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالحضور، مثمنة حرص الجانبين على تعزيز سبل العمل الإعلامي والتعاون المثمر والبناء بين وزارة النفط في الكويت ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا، وقد استعرض الجانب الإماراتي استراتيجية الإعلام في وزارة الطاقة والبنية التحتية حيث تم التطرق إلى الدور الذي تقوم به إدارة الاتصال الحكومي واستراتيجية الاتصال الحكومي والسياسات المعتمدة في الاتصال الحكومي وخطط الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وأبرز إنجازات الإدارة في مجال الاتصال الحكومي والخطط التشغيلية للاتصال الحكومي والبرامج التقنية المستخدمة في الاتصال الحكومي.



وفي ختام الاجتماع، دعت الشيخة تماضر الجانب الإماراتي لمزيد من الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة لتوطيد أواصر العلاقات والاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين ونقل آخر ما توصلت إليه الدول من تكنولوجيا تطوير الإعلام ووسائل البث الإعلامي ما يساعد في تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة.