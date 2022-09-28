اختتم المؤتمر والمعرض السنوي الثامن والعشرون لجمعية مصنعي الغاز ـ فرع دول مجلس التعاون الخليجي أعماله التي استضافته شركة نفط الكويت في فندق «ريجنسي الكويت» خلال الفترة بين 18 و 22 الجاري، بمشاركة 1400 مشارك من المهندسين والأكاديميين والخبراء العاملين في صناعة الغاز من المنطقة والعالم.



وأقيمت الفعالية برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس، وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح.



وافتتح المعرض والمؤتمر الشيخ نواف سعود الصباح بحضور رؤساء وأعضاء تنفيذيين من القطاع النفطي الكويتي والخليجي والشركات العالمية بالإضافة إلى حضور شخصيات بارزة من الجهات الرسمية الحكومية، أقيمت فعالية هذا العام تحت عنوان «الفرص والتحديات في صناعة الغاز الطبيعي» بهدف تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات.



وتضمن جدول أعمالها جلسة نقاشية في بداية افتتاح المؤتمر واعقبها تقديم اكثر من 55 ورقة عمل على مدار 3 أيام تم التطرق بها إلى مواضيع تخص الريادة التشغيلية والطرق الفنية الحديثة في تطوير منظومة صناعة الغاز وكانت للمواضيع البيئية وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها أيضا مجال كبير للنقاش في اليوم الثالث، واختتم المؤتمر بستة ورش عمل فنية من قبل اشخاص متخصصين في صناعة الغاز.



وشهد المعرض المقام في المؤتمر مشاركة 30 شركة عالمية ومحلية بالإضافة إلى جامعتين من الكويت، علما أن جمعية مصنعي الغاز ـ فرع دول مجلس التعاون الخليجي باتت تضم في عضويتها أكثر من 30 عضوا من الشركات الوطنية والعالمية.



وبهذه المناسبة، أعرب م.حمد الزوير ـ رئيس جمعية مصنعي الغاز ـ عن جزيل شكره وامتنانه لشركة نفط الكويت الراعي الرسمي للمؤتمر والمعرض الفني السنوي الثامن والعشرين، كما تقدم بالشكر لباقي الشركات النفطية الكويتية والخليجية لدعمها لجمعية مصنعي الغاز غير الربحية، واختتم الزوير بشكره للقائمين على تنظيم الفعالية، والمشاركين فيها.