أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية، عن إنطلاق مشروع كرتون نتوورك، وهي علامة تجارية عالمية والتي تتضمن أحدث الألعاب العالمية وهذا المشروع تحت اشراف شركات تصاميم عالمية، وتسعى الشركة الى التوسع وتنويع نشاطاتها بين إنشاء مراكز الترفيه العائلية في الصالات المغلقة، ومشاريع أخرى متعددة.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) فيصل الحوطي، عن افتتاح مشروع عالم كرتون نتوورك الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأكبر في العالم، بتاريخ الأول من أكتوبر المقبل.

وأفاد الحوطي ان الموقع يقع في جمعية الشرق التعاونية بمساحة تفوق 3000 متر، ويسعى «كرتون نت وورك» لجذب المزيد من الرواد للاستمتاع بالألعاب الجديدة والفعاليات المتنوعة التي يقدمها لعملائه على مدار العام خاصة وأن هذا المركز يعتبر هو الخيار الأول لدى الأطفال في الكويت والشرق الأوسط، حيث يعتبره الكثيرون المكان الأمثل والملائم للتواجد ولقضاء يوم مليء بالمرح والمتعة مع العائلة.

وقد احتل موقع «كرتون نت وورك» الصدارة في السوق الترفيهي بالكويت باعتباره من المراكز الترفيهية المتميزة، واختيرت هذه العلامة التجارية العالمية Warner Bros لما تتمتع به من رواج كبير وشعبية بين الأطفال من محبي الشخصيات التلفزيونية الكرتونية.



ويعد «كرتون نت وورك» من المراكز الترفيهية التي تقوم بدور كبير لإنعاش مشاريع الترفيه العائلي كما وكيفا في السوق الكويتي، فهي أول مدينة ترفيهية داخلية على مستوى العالم كله.



وقال الحوطي إن زيارة عالم كرتون نت وورك هي متعة مزدوجة يندر أن يوجد لها مثيل في المنطقة، حيث يجمع الموقع بين متعة الترفيه من خلال أحدث وأجمل الألعاب والأجهزة وألعاب الفيديو، وبين التفاعل وجها لوجه مع شخصيات كرتون نت وورك التي يتابعها الأطفال ضمن القناة الفضائية المعروفة.



وأشار الى أن المفاوضات مع شركة كرتون نت وورك بدأت لتملك حقوق تشغيل مدينة ألعاب داخلية (مغلقة) تحمل اسم هذه العلامة التجارية العالمية، وتم توقيع العقد في نوفمبر 2007، حيث تم اختيار هذه العلامة العالمية لأنها من الأسماء التي تلاقي رواجا كبيرا بين محبي الشخصيات الكرتونية وخصوصا الحلقات الكرتونية التلفزيونية التي تلاقي رواجا كبيرا بين الأطفال.



جدير بالذكر، ان كرتون نت وورك يقع بجمعية شرق - الدور الاول، ويستقبل زواره بشكل متواصل من ساعات الصباح الأولى الى الساعة 11:00 مساء في أيام الأسبوع وحتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع