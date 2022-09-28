بعد مرور عام على انطلاق «الأفنيوز انسايدر» كخطوة تحول رقمية أطلقها الأفنيوز من أجل تواصل أكثر سهولة وسرعة مع الزوار، احتفل «الأفنيوز انسايدر» بعامه الأول من خلال إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأفنيوز، بالإضافة إلى إقامة بوث خاص في منطقة غراند أفنيو، والذي يستمر حتى يوم الأحد 2 أكتوبر القادم، لمشاركة الزوار الاحتفال ولتعريفهم بقصة بداية «الأفنيوز انسايدر».



وانطلاقا من الإستراتيجية المتبعة في نهج الاستدامة وتماشيا مع نهج «الأفنيوز صديقا للبيئة»، فقد حقق «الأفنيوز انسايدر» تأثيرا إيجابيا كأول مدونة يتم إطلاقها من قبل مجمع تجاري في الكويت، حيث يساهم في توفير ما يقارب الـ 11.5 مليون ورقة سنويا من خلال التحول الرقمي، كما أنه يقدم محتوى تم ابتكاره خصيصا للقراء، ويتم اختبار أي مقترحات قبل ترشيحها للتجربة.



وكما هو معروف فإن الأفنيوز هو الوجهة الأولى للتسوق والترفيه في الكويت، حيث يجد الزوار بداخله كل شيء، من أفضل تجربة تسوق وأشهى تجربة طعام إلى أفضل متعة ترفيهية، وإن «الأفنيوز انسايدر» يصطحبهم في رحلة حول الأفنيوز ليكونوا دائما على اطلاع بكل ما هو جديد، وليكتشفــوا مقترحات الاستمتــــاع بتجــــارب الأفنيــوز.

يذكر أن حملة إطلاق «الأفنيوز انسايدر» لأول مرة منذ عام تضمنت تصوير فيديو إعلان ترويجي حصد مشاهدات تقارب النصف المليون مشاهدة على قنوات التواصل الاجتماعي، وقد تزامن عرض الفيديو الترويجي مع الإطلاق الرسمي لـ «الأفنيوز انسايدر» الذي يمتلك موقعا رسميا على الإنترنت www.theavenuesinsider.com بمجرد الضغط عليه ينتقل القراء إلى رحلة حول الأفنيوز ليتعرفوا على أحدث صيحات الموضة والجمال، والجديد في عالم الطعام و«اللايف ستايل»، إلى جانب اللقاءات مع المواهب الشابة والمشاهير البارزين، ومختلف الموضوعات الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى المقترحات حول كيفية الاستمتاع بتجارب الأفنيوز، حيث يتوافر محتوى «الأفنيوز انسايدر» باللغتين العربية والإنجليزية.