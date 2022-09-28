ينظم بنك بوبيان وعلى مدار 3 أيام متتالية بدءا من الخميس 29 سبتمبر الحالي «تحدي مكعب بوبيان» في مول العاصمة والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعتمد على حل المكعب Rubik’s Cube باعتبارها أحد اشهر الألعاب الذهنية التي لاتزال تجد اقبالا كبيرا من الجميع في جميع أنحاء العالم.

وفي بيان له قال البنك: يأتي تنظيم لهذه الفعالية في إطار سعيه للتشجيع على ممارسة الألعاب الهادفة والتي تعمل على تنمية القدرات الذهنية للصغار والكبار وترفع مستويات التحدي بينهم.

وأضاف: من المعروف أن لعبة المكعب (Rubik’s cube) الشهيرة التي عرفها العالم في سبعينيات القرن الماضي تتميز بقدرتها على زيادة الذكاء وزيادة التركيز وتنشيط شقي الدماغ وزيادة الثقة بالنفس والتخلص من القلق والملل والمساعدة على السكينة والهدوء.

وأوضح البيان ان فعالية (تحدي مكعب بوبيان) سوف تتضمن مجموعة من الفعاليات يوميا من الساعة 11 صباحا إلى جانب التحدي الرئيسي للجميع والذي يعتمد على حل مكعب روبيك خلال فترة قصيرة ثواني بحيث يحصل الفائز على جائزة فورية قيمة من بنك بوبيان، مشيرا الى ان الحدث سيشهد حضور مجموعة من محترفي حل المكعب للتواصل مع المشاركين والحضور وتشجيعهم على مثل هذه الممارسات الذهنية.



يذكر ان لعبة مكعب روبيك معروف بأنها أكثر لعبة تعليمية مؤثرة، حيث يرجع اختراعها الى العالم المجري ارنو روبيك والتى قام باختراعها في سبعينيات القرن الماضي، حيث لاقت انتشارا كبيرا حتى التسعينيات ثم عادت مرة أخرى للانتشار بين الشباب والمراهقين منذ سنوات قليلة.