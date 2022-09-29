بيروت - بولين فاضل



رد الفنان تيم حسن على الشائعات المنتشرة عن وجود خلافات بينه وبين زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، وقيل إنها أدت إلى انفصالهما، وقال في لقاء مع برنامج «صباح الخير يا عرب» عبر قناة «mbc»: «نحن معا، هذه الأشياء لا التفت لها ولا وفاء تلتفت لها»، مضيفا: «الحمد لله، الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم».



كما تحدث تيم عن دعم زوجته وفاء له، وقال: «آخذ رأيها في أعمالي، هي صاحبة رأي وناقدة فنية بامتياز، وعندها تراكم من المشاهدات السينمائية والتلفزيونية فاجأني، هي سند حقيقي، وكل مشوار الحياة الناجح يكون بوجود الشريك الصحيح والاحتواء والحب الحقيقي».