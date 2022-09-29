القاهرة - محمد صلاح



يفكر الفنان ماجد المصري بجدية في العودة إلى مجال الغناء مرة أخرى، حيث كان بدأ بالغناء في الملاهي الليلية والفنادق وكوّن ثنائيا غنائيا باسم «ماجد ومنى» مع زوجته في هذا الوقت المطربة منى إش إش، كما قدم ألبوماً غنائياً بمفرده، ولكنه لم يلق النجاح المتوقع.



ماجد يستمع إلى كلمات وألحان لأغان جديدة من النوعية خفيفة الظل، رغم انشغاله بتصوير مسلسل «مهب الريح» مع هند صبري وإياد نصار ونهى عابدين ومؤمن نور، حيث انتهى فريق العمل من تصوير جزء كبير منه، خاصة أن العمل تدور أحداثه في 45 حلقة، وكل جزء يحمل 15 حلقة، وصوّر المشاهد الخاصة في مدينة أبوظبي، على أن تستأنف تصوير باقي المشاهد في القاهرة.