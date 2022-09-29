ONE WAY



في إطار من الحركة والتشويق، يتناول العمل قصة المجرم «فريدي»، والذي يحاول الهرب بحقيبته المحملة بالأموال والمخدرات، ويصارع الزمن للنجاة بعد تعرضه لإصابة بالغة. الفيلم من إخراج: أندرو بيرد، بطولة: ماشين جن كيلي، ترافيس فيميل، كيفين بيكون، دريا دي ماتيو، وسيعرض على شاشات «سينسكيب» اليوم 29 الجاري.





SMILE



بعد مشاهدتها لحادثة غريبة لمريضة، تبدأ الطبيبة «روز كوتر» في مواجهة الحوادث المخيفة التي لا يمكنها تفسيرها، وتجد نفسها في مواجهة ماضيها المزعج وواقعها الجديد المرعب.



الفيلم من إخراج وتأليف: باركر فين، بطولة: سوزي باكون، جيسي تي. أشر، كايل غالنر، وسيعرض على شاشات «سينسكيب» اليوم 29 الجاري.



Mrs. Harris Goes to Paris



في إطار كوميدي - درامي، تقع سيدة أرملة تعمل بالتنظيف في الخمسينيات من القرن الماضي بلندن في حب فستان من إنتاج شركة ديور، فتنطلق في مغامرة لمحاولة الحصول عليه. الفيلم من إخراج وتأليف: أنثوني فابيان، بطولة: ليزلي مانفيل، آنا شانسلور، جايسون إيزاكس، روز ويليامز، وسيعرض على شاشات «سينسكيب» اليوم 29 الجاري.