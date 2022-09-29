دمشق - هدى العبود



بعد شهرين من الزواج، أثارت الفنانة نسرين طافش جدلا واسعا بخبر طلاقها مجددا من زوجها د.شريف شرقاوي، رغم نفي الزوج أكثر من مرة تلك التصريحات المنتشرة.



ونشرت طافش عبر خاصية القصص المصور الملحقة على حسابها بـ «إنستغرام»، صورة أثارت تساؤلات متابعيها حول انفصالها، حيث كتبت فيها قائلة: «اعتزل ما يؤذيك»، وفي الوقت ذاته حذفت جميع صورها مع زوجها من «انستغرام» للمرة الثانية بعد نحو شهرين من زواجهما، كما ألغت متابعته على «إنستغرام»، لكن شرقاوي لا يزال يتابعها محتفظا بكل الصور والفيديوهات التي جمعتهما وآخرها فيديو لهما على شاطئ البحر وهما يستمتعان بوقتهما.



وكان زوج نسرين طافش، قد نشر من قبل عبر «ستوري» خاصية القصص المصورة الملحقة بـ «إنستغرام»، صورة تجمعهما وعلق عليها: «نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم».