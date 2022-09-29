القاهرة - خلود أبوالمجد



تستعد المطربة ديانا حداد لمفاجأة جمهورها المصري، حيث تطرح قريبا أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان «أحلى couple» تتحدث عن السهر والناس الحلوة، وقد قامت بتصويرها فيديو كليب في الشارع المصري دون أن توجد فيه، حيث تم تصوير مجموعة الأفراح بعدة مناطق سيتم تجميعها في كليب واحد.

وأعلنت ديانا عن تنظيم حفل ضخم لها سيقام في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تكشف عن موعده خلال الأيام المقبلة، ووضعت لائحة طويلة بالأغاني التي تنوي تقديمها، وستطلب من جمهورها الاختيار من بينها، كما وعدت أنها ستقدم على المسرح أغاني لعمالقة الفن.