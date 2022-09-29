شارك اللاعب علي الصقعبي ممثلا للكويت والعرب في بطولة العالم لمهارات الكرة الاستعراضية التي أقيمت في جمهورية التشيك، حيث استطاع إحراز مركز متقدم في فئة تصفيات الروتين يليق بالرياضة الكويتية بالإضافة إلى رفع علم الكويت على المسرح أمام المشاهدين حول العالم، وهو ما يعكس فخره واعتزازه بهويته الوطنية والعربية.



الصقعبي الذي أثبت نفسه كلاعب محترف على مر السنوات الأخيرة بإنجازاته العالمية، يطمح لأن يصبح الأفضل على العالم، بالرغم من انشغاله بتأدية واجباته كممارسته لطب الأسنان، كما يسعى إلى أن يلهم الشباب لاستغلال الرياضة في ملء وقت فراغهم على أمل رفع شأن دولتهم في المحافل الدولية والعالمية.