يسعى منتخب الكويت الى وضع قدم في الدور ربع النهائي عندما يواجه نظيره التايلندي عند الساعة 8:00 من مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها البلاد حتى 8 من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخبا. وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي العراق مع عمان الساعة 5:00.



وكان «الأزرق» تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على عمان في الجولة الافتتاحية مساء الثلاثاء بنتيجة 7-2، ومتقدما بفارق الأهداف على منتخب تايلند الذي اجتاز العراق 3-2.



وسبق مباراة الكويت وعمان حفل افتتاح البطولة الذي حضره عدد من المسؤولين الرياضيين في الكويت في مقدمتهم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل إلى جانب مسؤولي الاتحادين الكويتي والآسيوي لكرة القدم وأعضاء الوفود المشاركة وجمهور كبير، حيث تضمن الحفل الذي استمر لمدة 15 دقيقة عرضا جميلا اعتمد على الإضاءة والألوان والإبهار على أرضية الصالة كما أقيمت فقرة عن تاريخ الكويت وعرض أغنيات رياضية وعدة فقرات أخرى نالت إعجاب واستحسان الحضور.



مفترق طرق



وتعد مباراة اليوم بالنسبة للأزرق بمنزلة مفترق طرق، فالفوز بنتيجتها يعني وضع قدم في الدور المقبل، أو التأهل بشكل مباشر في حال انتهاء لقاء عمان والعراق بالتعادل.



وعقب لقاء عمان، طالب مدرب «الأزرق» كاكاو وسائل الإعلام بدعم ومساندة اللاعبين في المباريات المقبلة، مشددا على ضرورة حضور الجماهير في الصالة لأنهم اللاعب رقم 1 وليس الرقم 6.



واعتبر أن الفوز الذي تحقق على المنتخب العماني جاء عن جدارة واستحقاق، وبسبب تألق اللاعبين، وليس لضعف المنافس، مضيفا: «احترمنا منتخب عمان في الاستعدادات والمباراة، بغض النظر عن مستواه، وبشكل مستمر أطالب اللاعبين بضرورة احترام المنافسين، ولكن لا نخشاهم في الملعب».



ولفت كاكاو إلى أن تقدم المنتخب بعدد كبير من الأهداف، دفعهم إلى اللعب الاستعراضي، والذي تسبب بأخطاء دفاعية في الشوط الثاني، مؤكدا أن اللاعبين سعداء بالعودة للمشاركات القارية، التي غاب عنها منذ عام 2014.



الطويل: نطمح لنصف النهائي



بدوره أكد نجم «الأزرق»، عبدالرحمن الطويل، الذي اختير أفضل لاعب في لقاء عمان، ان اللاعبين يطمحون للتأهل إلى الدور نصف النهائي على أقل تقدير، موضحا أن مشاركة المنتخب في البطولات ليست هدفا، بل الهدف الحقيقي يتمثل في المنافسة على الألقاب.



الهزيم سليم ويشارك اليوم



في غضون ذلك، كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها حارس مرمى منتخبنا الوطني محمد الهزيم عن سلامته وقدرته على المشاركة في لقاء اليوم الخميس أمام تايلند.



وكان الهزيم قد خرج من الملعب في مباراة الافتتاح أمام عمان بعد معاناته من إصابة في الظهر وأكمل اللقاء الحارس البديل خالد أنور.



سيزار: «الأزرق» يتميز بتعدد الحلول



من جانبه، رفض مدرب تايلند، الإسباني كارلوس سيزار، الحديث عن الطريقة التي سيواجه بها الكويت في مباراته الثانية بالمجموعة، وذلك بعد الفوز على العراق 3-2 في المباراة الأولى.

وقال إن المنتخب الكويتي يتفوق على نظيره العراقي بتعدد الحلول التكتيكية، وأن مدربه يفضل اللعب بطريقة «الباور بلاير».



وفي اللقاء الآخر ضمن المجموعة الأولى، يتمسك منتخبا العراق وعمان بأمل البقاء في دائرة المنافسة على احدى بطاقتي التأهل عبر تحقيق الفوز لأن تعادلهما قد يقلص كثيرا من فرصهما.



المجموعة الثانية



وفي المجموعة الثانية، يسعى منتخب البحرين إلى تدارك البداية المخيبة في الجولة الأولى عندما يواجه تركمانستان الساعي للهدف نفسه في 11:00 صباحا، فيما يتطلع كل من أوزبكستان وطاجيكستان إلى تحقيق الفوز الثاني في اللقاء الذي يجمعهما في 2:00 ظهرا.

وخسر «الأحمر البحريني» أمام طاجيكستان 3-4 في مباراة مثيرة، في وقت حقق فيه منتخب أوزبكستان فوزا ساحقا على تركمانستان 8-0.

وتصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، في حين بقي رصيد البحرين وتركمانستان خاليا من النقاط.



مفاجأة سعودية



وكانت السعودية قد فجرت امس أولى مفاجآت البطولة بعد فوزها على اليابان 2-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.



وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قال مدرب منتخب السعودية، الإسباني اندريو بلازا، إن الرغبة كانت كبيرة قبل المباراة بتحقيق الفوز واستطعنا تسجيل هدفين في ظرف 5 دقائق وهو ما تسبب في إرباك المنتخب الياباني، مشيرا الى أن «الأخضر» عليه الحذر في المباراة المقبلة أمام فيتنام غدا الجمعة والتفكير بكل مباراة على حدة ومسألة حسم التأهل تبدو مؤجلة بالنسبة لنا.



بدوره، أعرب مدرب منتخب اليابان، كينيشوري كوغوري، عن إحباطه بعد الخسارة في المباراة الأولى، وقال: «طريقة دفاع السعودية وحارس مرماهم صعبا الأمور علينا، ولم نتمكن من فك هذا الدفاع حتى بمحاولاتنا في التسديد من الخارج».



وفي المجموعة ذاتها، اكتسح منتخب فيتنام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 5-1.



سجل أهداف فيتنام كل من: الكوري شين بالخطأ في مرماه (1)، وتاي هوي (14 و33)، ودوك هاو (16 و34)، وأحرز هدف كوريا الجنوبية شين في الدقيقة الأولى.



وتصدرت فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن السعودية، في حين ظل المنتخبان الياباني والكوري الجنوبي دون رصيد من النقاط.