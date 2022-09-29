تمكن بطل نادي الساحل يوسف عماد من تحقيق ميداليتين ذهبيتين في منافسات القتال الفردي والقتال الجماعي في بطولة الاتحاد الكويتي للكراتيه الأولى للأشبال للموسم الرياضي 2022-2023، بعد فوزه على بطلي ناديي خيطان واليرموك على التوالي، حيث حصد ذهبية منافسات القتال الفردي للأشبال لوزن 44 كجم تحت سن 13 سنة بعد الفوز على لاعب خيطان في المباراة النهائية بنتيجة (10-0)، وفي منافسات البطولة للقتال الجماعي للأشبال لوزن 44 كجم تحت سن 13 سنة، تمكن عماد من عكس تأخره في النهائي أمام لاعب اليرموك من 0-1 إلى الفوز 3-1 وهو ما رجح كفة فريقه في حصد المركز الأول.