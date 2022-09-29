اختار اتحاد الكرة الطائرة قائمة أولية للمنتخب الوطني الأول للسيدات تضم 25 لاعبة استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الاولى المقررة اقامتها في الاردن خلال الفترة من 10 الى 21 نوفمبر المقبل.



وأسند الاتحاد مهمة تدريب منتخب السيدات للمدرب التونسي محمد الميموني وتساعده المدربتان سامية النجار وآمال مرزوق.



وتضم قائمة المنتخب: لجين خالد، ضحى ابل، حليمة رشيد، حوران الجدي «الكويت» جمانة اسد، حصة عبداللطيف، روان صالح، الغدير الصايغ، منيرة نجم، فاطمة الصابري، فاتن المزيعل «الفتاة» راوية العنزي، لولوة الحبشي «العيون»، نورة النجادة، حوراء فرح، عنود الفليج، شيخة الشمالي، هبة العوضي، زينب أحمد، وضحة العمر، بدور النكاس، لطيفة باقر، نسيبة الطواري، صباح البصيري، زهرة الحسين «سلوى».



وأكدت رئيسة اللجنة النسائية للكرة الطائرة د.استقلال الرقم ان تدريبات المنتخب ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل على صالة نادي سلوى الصباح، مشيره الى انه ستتم تصفية القائمة الأولية للاعبات في نهاية فترة الإعداد للوصول الى العدد المطلوب للبطولة.



وكشفت الرقم عن ان ادارة الاتحاد تدرس حاليا إقامة معسكر داخلي لمدة 10 ايام قبل انطلاق البطولة.